Google verwijdert meerdere YouTube-kanalen die nepnieuws verspreidden

Google pakt de verspreiding van misinformatie aan. Het heeft deze week 39 YouTube-accounts verwijderd die volgens het bedrijf draaiende werden gehouden door een Iraanse nieuwszender. Veelbekeken waren de video’s nog niet, maar Google stelt proactief gehandeld te hebben.

Amerikaanse techbedrijven hebben hun strijd tegen nepnieuws flink verhard in de aanloop naar de verkiezingen later dit jaar. Zo heeft Facebook honderden accounts, pagina’s en groepen verwijderd die verbonden zouden zijn aan Iran en Rusland en nepnieuws zouden verspreiden. Ook Twitter heeft honderden van zulke accounts verwijderd.

Actieve bestrijding

Nu heeft dus ook Google flink wat kanalen waar nepnieuws verspreid worden aangepakt. Volgens Google’s senior vice president of global affairs, Kent Walker, zijn 39 aan Iran gelieerde YouTube-accounts verwijderd. Ook werden er zes blogs van de site Blogger gehaald en zijn er dertien Google Plus-accounts opgeheven.

De kanalen op YouTube zouden maar weinig bekeken zijn. Volgens Google trokken ze tot nu toe slechts 13.466 Amerikaanse kijkers. Dat de accounts verwijderd zijn, is onderdeel van een bredere campagne waaraan Google werkt. Het bedrijf werkt samen met Amerikaanse overheidsinstanties in een poging om de verspreiding van nepnieuws en misinformatie zoveel mogelijk tegen te werken.

Meer verwijderd

“De afgelopen maanden hebben we diverse pogingen van door overheden gestuurde actoren gedetecteerd en geblokkeerd, waaronder pogingen om politieke campagnes, journalisten, activisten en academici van over heel de wereld aan te pakken”, aldus Walker. “Wanneer we dit soort aanvallen zien, stellen we gebruikers en overheidsinstanties daarvan op de hoogte.”

De afgelopen tijd heeft Google overigens ook nog 42 YouTube-kanalen verwijderd, waar 58 Engelstalige politieke video’s op stonden die van het Russische Internet Research Agency zouden zijn. Die video’s hadden in totaal 1.800 views.