LinkedIn maakt zoeken naar werk beter en voegt onder meer salarissen toe

LinkedIn is van een nieuwe update voorzien die het voor banenjagers makkelijker moet maken om een perfecte match te vinden. De tools waarmee naar banen gezocht kunnen worden, brengen nu flink wat nieuwe mogelijkheden met zich mee, die ze vooral ook geschikt maken voor de wat jongere gebruiker.

De nieuwe update van LinkedIn maakt het mogelijk om de details over een baan te vinden en deze op te slaan zodat ze er later op kunnen reageren. Maar belangrijker is dat de nieuwe update het zoeken naar banen een stuk uitgebreider maakt. Zo wordt het mogelijk om te zoeken naar flexibele werkplekken, maar ook naar bijvoorbeeld banen op andere locaties.

Meer inzicht

“Uit ons eigen onderzoek blijkt dat de meesten van jullie waarde hechten aan flexibele schema’s en een goede balans tussen werk en leven”, aldus productmanager Kumaresh Pattabiraman. Een andere nieuwe optie biedt betere inzichten wat salarissen betreft. LinkedIn Salary omvat voortaan ook de mogelijkheid om te zoeken op salarissen die passen binnen wat je zelf voor verwachtingen hebt.

“Met dit extra inzicht, kunnen professionals beter gesprekken aangaan met managers”, vertelt Pattabiraman. Een laatste toevoeging is een notificatie voor banen die passen bij je zoekopdrachten. Als je bijvoorbeeld op zoek gaat naar een baan, maar niets kan vinden dat past bij je criteria, kan je instellen dat je een notificatie krijgt zodra er een baan is die daar wel aan voldoet.

Met de nieuwe LinkedIn Jobs zoekervaring kunnen mensen dus door verschillende banen scrollen, de baan opslaan die ze interessant vinden en de belangrijkste informatie inzien, waaronder het formaat van het bedrijf, het aantal mogelijke sollicitanten en wie in je netwerk mogelijk kunnen helpen bij het solliciteren. “Op die manier krijg je de juiste context om te beslissen of een baan ook goed bij je past.”