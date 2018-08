VMware boekt beter tweede kwartaal dan verwacht door toegenomen vraag naar clouddiensten

VMware heeft betere kwartaalresultaten geboekt dan verwacht werd. Dat komt voornamelijk door de sterke vraag naar zijn cloudgebaseerde softwarediensten. De omzet van het bedrijf uit de diensten, die goed zijn voor de meerderheid van de totale omzet, groeiden met elf procent tot 1,27 miljard dollar.

De totale omzet van VMware groeide meer: met dertig procent tot 2,17 miljard dollar. De winst was maar liefst 644 miljoen dollar en daarmee behoorlijk hoog. Deel van de winst kwam voort uit een investering die het bedrijf boekte dankzij een investering in Pivotal Software, die goed was voor een winst van 231 miljoen dollar. De omzet uit licentie-inkomsten was verder 900 miljoen dollar waard en groeide daarmee ook hard.

Sterkere marktpositie

CEO Pat Gelsinger noemde het afgelopen kwartaal sterk, wat volgens hem voornamelijk kwam omdat er steeds meer vraag uit alle regio’s is naar de producten en diensten van het bedrijf. De hoop is dat die vraag alleen maar toeneemt, wat gerealiseerd moet worden door een constante investering in nieuwe producten en diensten.

De afgelopen tijd kwam het bedrijf dan ook met een flinke uitbreiding van de VMware Cloud op AWS, maar ook met VMware vCloud NFV-OpenStack Edition 3.0. Dat laatste moet het voor telecomproviders makkelijker maken om een gedistribueerde cloud te ontwikkelen op basis van open standaarden.

Ook kondigde VMware meerdere partnerschappen aan. Zo werkt het nu samen met Okta, waarmee het makkelijker is voor klanten om naar de cloud over te stappen. Dat soort zaken helpen het bedrijf om zijn positie op de markt alleen maar te versterken.