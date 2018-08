Huawei brengt Matebook-laptops met camera in toetsenbord naar Nederland

Huawei maakt bekend dat zijn Matebook-serie, waarbij de camera in het toetsenbord verwerkt is, in de Nederlandse winkels ligt. De vier versies die verschijnen moeten voor zowel studie- als zakelijke doeleinden geschikt zijn. Er verschijnen modellen met een 13,9-inch, 14-inch en 15,6-inch scherm.

De Matebooks zijn voorzien van een aan/uit-knop met vingerafdrukscanner, om binnen enkele seconden in te loggen. Alle laptops beschikken over een multifunctionele oplader die USB-C fastcharging ondersteunt. Exacte cijfers over hoe snel de laptops opladen noemt Huawei in de aankondiging niet. Gegevens worden overgezet door de DisplayPort met twee USB-C-poorten aan de linkerkant. Er is ook een Thunderbolt 3-poort aanwezig.

Verschillen

Huawei voorziet de Matebook X Pro en Matebook 14-inch 60B van een achtste generatie Intel Core i7 8550U-processor (kloksnelheid tot 4,00 GHz). De andere twee modellen, de Matebook 14-inch 50B en Matebook 15-inch, beschikken over een Intel Core i5-8260U-processor (tot 3,40 GHz). Wat opvalt aan de laptops is dat de camera in het toetsenbord verwerkt is. Om deze te activeren dient de gebruiker op de camera-knop te drukken, waarna hij tevoorschijn komt.

De Matebook X Pro is een uitvoering met een 13,9-inch scherm. Het apparaat beschikt over een 3K Huawei Fullview Display met een LTPS-touchscreen van 3000 bij 2000 pixels, een kleurengamma van 100 procent sEGB en een maximale helderheid van 450 nits. Huawei prijst dit model vanwege zijn behuizing van 14,6 millimeter, wat hem eenvoudig te vervoeren maakt.

Daarnaast is er de Matebook D, die beschikbaar is in een 15,6-inch en 14-inch versie. Beide zijn uitgerust met een 4K-videoweergave. De Matebook D 15,6-inch heeft een metalen behuizing met een dikte van 16,9 millimeter en de Matebook D 14-inch een dikte van 15,8 millimeter.

Beschikbaarheid

Alle modellen zijn per direct verkrijgbaar bij verschillende winkels. Voor de Matebook X Pro geldt een verkoopprijs van 1899 euro. De prijs van de andere drie modellen is afhankelijk van de schermgrootte en processor. De Matebook D-laptops beginnen bij 949 euro.