QNAP introduceert 2-bay NAS TS-251B voor thuisgebruik en kleine zelfstandigen

QNAP maakt de TS-251B NAS met twee sleuven per direct beschikbaar. Deze is gebaseerd op een Intel Celeron J3355 dual-coreprocessor van 2,0 GHz in 14nm-uitvoering, met een burst tot 2,5 GHz. Hiermee moet de NAS de gewenste multimediabeleving op verschillende apparaten realiseren voor thuisgebruikers en kleine zelfstandigen.

Het apparaat beschikt over één PCIe Gen2 x2-sleuf, zodat gebruikers de functionaliteit van de TS-251B eenvoudig kunnen uitbreiden. Zo is een QNAP QM2-kaart te installeren om M.2 SSD-caching en 10 GbE-connectiviteit toe te voegen. Andere optionele aanvullingen zijn bijvoorbeeld een compatibele draadloze adapter om een draadloze opslag- en streamingomgeving te vormen, een USB 3.1 Gen 2-kaart (10 Gbps) om het aantal USB-poorten te vergroten of een QNAP QXG-10G1T-netwerkuitbreidingskaart van 10 GbE om 10 GbE-connectiviteit toe te voegen.

QNAP introduceert hiermee zijn eerste NAS voor thuisgebruik met een PCIe-sleuf. Daarnaast komt de TS-251B met 4K-mediatranscodering en -steamingsmogelijkheden en een HDMI-uitgang voor 4K, om de gebruiker een goede multimediabeleving te leveren.

Verdere ondersteuning

De NAS komt in twee varianten, waarbij het verschil hem zit in 2 en 4 GB DDR3L RAM (maximaal 8 GB). Veder zien we dat de TS-251B over een Gigabit LAN-poort beschikt en SATA-schijven van 6 GB/sec ondersteunt. Er is Intel AES-NI-hardwareversnelde versleuteling om de bescherming van gevoelige gegevens op de NAS te garanderen. Het apparaat ondersteunt snapshots, zodat gebruikers gegevens snel kunnen herstellen in geval van onbedoelde verwijdering of wijziging, of van een ransomware-aanval.

QNAP wil gebruikers met zijn app-center verder voorzien van een breed scala aan productiviteitstools en streamingtoepassingen. Hierbij kun je denken aan Qsirch voor snel zoeken naar volledige tekst in bestanden en Video HD voor het streamen van multimedia-content.

Zowel de TS-251b-2G met 2 GB ram als de TS-251-4G met 4 GB is per direct beschikbaar gemaakt, al vinden we het apparaat zo snel nog niet in Nederlandse webshops.