AMD plakt twee GPU’s op één Radeon Pro met focus op virtualisatie

AMD lanceert de Radeon Pro V340 met een specifieke focus op datacenter virtualisatie en de bijhorende workloads. Denk hierbij aan computer-aided design, desktop-as-a-service en rendering. De Radeon Pro V340 krijgt twee Vega-GPU’s aan boord.

Marktonderzoeksdienst IDC verwacht dat 105 miljoen werknemers, 72 procent van de werkkrachten, mobiel zal werken in 2020. AMD schat dat 20 procent daarvan toegang nodig hebben tot krachtige gevirtualiseerde applicaties. Ongeveer 34 procent van de werknemers heeft een freelance-statuut. Die groep krijgt zelden (mobiele) apparatuur met high-end specificaties voor een tijdelijke opdracht. Virtualisatie is dan een betere oplossing.

Vega-GPU

Michael DeNeffe, Director of Cloud Graphics bij AMD, laat in een persbriefing weten dat datacenters steeds meer voorzien worden van hardware voor virtualisatie. “In plaats van dure workstations te kopen, kan je beter dure applicaties in de cloud draaien en de resultaten afleveren aan dunne en lichte tablets en laptops.”

De AMD Radeon Pro V340 krijgt twee Vega-afgeleide GPU’s op één grafishce kaart. De GPU’s werden specifiek geoptimaliseerd zodat heel wat gebruikers één grafische kaart kunnen gebruiken als virtuele desktopoplossing. AMD claimt dat ze 33 procent meer gebruikers per kaart hebben vergeleken met de concurrentie. De kaart ondersteunt tot 32 virtuele machines met 1 GB dankzij 32 GB HBM2.

VMWare

De grafische kaart maakt gebruik van AMD MxGPU-technologie. Deze hardware-gebaseerde GPU-virtualisatie laat toe om een GPU te delen met meerdere mensen. AMD toonde de kaart op VMWorld in Las Vegas dat afgelopen zondag van start is gegaan.

Met AMD Radeon Pro voor VMWare kunnen IT-admins heel eenvoudig een VDI-omgeving opstarten. Ze kunnen virtuele GPU’s uitrollen naar bestaande virtuele machines met enkele muisklikken. De grafische kaart is vanaf het vierde kwartaal beschikbaar. Een prijs wordt niet genoemd door AMD.