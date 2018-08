Dropbox is het volgende bedrijf dat de AMD EPYC one-socket processor omarmt

Dropbox is het nieuwste bedrijf dat de AMC EPYC omarmt om toekomstige groei te ondersteunen. Met zijn 500 miljoen gebruikers en 300.000 zakelijke klanten, ziet AMD met Dropbox weer een grote klant aan boord van de one-socket EPYC-trein stappen.

Dat meldt Scott Aylor, de CVP en GM van datacenters en embedded solutions van AMD in een blog. Middels EPYC kan Dropbox volgens Aylor toekomstige groei ondersteunen en zijn infrastructuur verfrissen en tegelijk de workloads die het bedrijf moet verwerken aan. Dropbox zal gebruikmaken van de AMC EPYC 7351P one-socket processor servers.

Toekomstige groei

De EPYC 7351P is volgens Aylor geschikt om “toekomstige groei voorbij de huidige mogelijkheden te ondersteunen en kan de bestaande infrastructuur opfrissen voor de meest veeleisende workloads.” De EPYC 7351P is een 16-core (32-thread) processor met een basissnelheid van 2,5GHz en een boost frequentie van 2,9 GHZ. Het TDP-range bedraagt tussen de 155 en 170W. Elk EPYC-processorpakket kan tot 2TB aan DDR4-RAM op acht kanalen tegelijk ondersteunen.

Dropbox laat weten dat de processor vooral ideaal is vanwege die schaalbaarheid. “Zo beschikken we over de technische specificaties die nodig zijn om de workloads die belangrijk zijn voor teams en voor onze individuele gebruikers ondersteunen”, aldus Rami Aljamal, het hoofd van de afdeling Hardware Engineering en Supply Chain bij Dropbox. “We kijken ernaar uit om de EPYC-processoren uit te rollen en in de toekomst nauw met AMD samen te werken.”

Nieuwe klanten

De prijs van de EPYC-processor bedraagt, afhankelijk van het type dat gekozen wordt, tussen de 400 en 2.000 dollar per chip. Het is de eerste one-socket processor die er is, waarmee bedrijven erg gelukkig zijn. Voordat EPYC gelanceerd werd, waren dergelijke oplossingen er namelijk nog niet.

De afgelopen maanden heeft EPYC dan ook flink wat klanten gewonnen in de serverindustrie. Daaronder vallen Dell, HPE en ook bedrijven als Microsoft, Yahoo Japan, Baidu en Cisco.