Zscaler breidt AI en machine learning mogelijkheden middels overname flink uit

Zscaler heeft een deel van TrustPath overgenomen. Dat is een cybersecurity startup die nog weinig naam voor zichzelf heeft gemaakt, maar wel een goed functionerend ontwikkelingsteam in dienst heeft. Dat team is nu, samen met kunstmatige intelligentie en machine learning-technologie van TrustPath overgenomen.

Middels machine learning is het voor de algoritmes van TrustPath mogelijk om nieuwe bedreigingen te identificeren. Dat moet leiden tot verbeterde veiligheid en hoge reactiesnelheden. Jay Chaudhry, de CEO van Zscaler, stelt dan ook dat de technologie de “brede en diepe veiligheidsmogelijkheden die Zscaler al ontwikkeld heeft” het platform verder uitbouwen en verbeteren.

Snelle integratie

Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend. Wel schijnt de AI en de machine learning technologie van TrustPath relatief snel in de techniek van Zscaler geïntegreerd te kunnen worden. Onder de klanten van Zscaler valt meer dan tien procent van de Forbes Global 2000 bedrijven.

Het platform van Zscaler biedt die bedrijven onder meer gedragsanalyses, machine learning, systemen die moeten voorkomen dat zakelijke clouds gehackt worden en zero-day detectie. Op basis van die techniek verwerkt Zscaler elke dag meer dan vijftig miljard transacties om te zoeken naar mogelijk bedrog.

TrustPath was nog nauwelijks bekend bij het publiek en dat blijkt wel. Op LinkedIn blijkt het bedrijf veertien medewerkers te hebben. Een Twitter-pagina of website is er niet, waarmee de online aanwezigheid van TrustPath minimaal is. Veel geld is er vermoedelijk dan ook niet gepaard gegaan met de overname.