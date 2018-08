Update Windows 10 voor Spectre-kwetsbaarheid zorgt voor problemen

Gebruikers van Windows 10 melden dat een veiligheidsupdate voor problemen op hun apparaten zorgt. De update waar het om gaat draagt de illustere naam KB4100347 en is gericht op versie Windows 10 April 2018. Het geheel moet de problemen die voortkomen uit Spectre oplossen.

Microsoft meldt volgens MSPowerUser dat de update de nieuwe microcode van Intel bevat die Spectre Variant 2 oplost. Het gaat om een kwetsbaarheid met de naam CVE-2017-5715, maar de oplossing hiervoor blijkt voor nieuwe problemen te zorgen. Gebruikers melden dat hun apparaten niet langer goed opstarten.

Zo meldt een gebruiker op Twitter dat zijn Windows-apparaat niet meer opstart. In plaats daarvan blijft het geheel permanent op het laadscherm hangen. Het opnieuw installeren van Windows 10 zou niet geholpen hebben, omdat de update zichzelf opnieuw installeert.

So @MicrosoftHelps my Windows just automatically installed update KB4346084 and after the forced reboot my system is now permanently stuck in the loading screen with the windows logo.

I even had to re-install windows 10 completely but the update just installed itself again …

— tmGrunty (@tmGrunty) August 22, 2018