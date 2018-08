VMware voorziet Workspace One van meer automatiseringsopties

VMware heeft tijdens zijn VMworld-conferentie nieuwe mogelijkheden voor het Workspace One-platform onthuld. De verbeteringen hebben onder andere betrekking op automatisering en inzichten, wat moet resulteren in verbeterde security en betrokkenheid van medewerkers.

Door de update krijgt bijvoorbeeld Workspace One Intelligence nieuwe functionaliteiten. Dit onderdeel analyseert het apparaat, de app en de gebruikersdata en levert automatiseringstools. Voortaan onderhoudt en herstelt Workspace One Intelligence apparaten proactief, dankzij een voorspellende Windows 10-patching functionaliteit. Daarnaast biedt het User Environment Manager (UEM)-ondersteuning voor 100 procent Group Policy Object (GPO)-coverage, wat het voor IT-medewerkers logischerwijs eenvoudiger maakt om GPO’s te beheren.

Samenwerking

Gebruikers van Workspace One hebben voortaan ook toegang tot voor-geïnstalleerde Win32-applicaties op Dell pc’s. Dit vanwege een nieuwe samenwerking van Dell en VMware, twee bedrijven met nauwe banden. Veel meer over deze nieuwe samenwerking laten de partijen overigens niet los.

Verder vernieuwt VMware Workspace One Trust Network, dat er is voor risicomonitoring. Er komen nieuwe integraties bij, om meer zicht te krijgen op mobiele-, endpoint- en cloudrisico’s. Zo komen er nieuwe preview-integraties met Carbon Black, Netskope en Lookout. Het ecosysteem breidt tevens uit met de nieuwe partners Trend Micro, Check Point, Palo Alto Networks en ZScaler.

Andere vernieuwingen

VMware laat ook weten dat Workspace One Airlift-connector voor Microsoft System Center Configuration Management (SCCM) nu beschikbaar is. Het biedt de mogelijkheid om de migratie van SCCM-collecties en -applicaties te migreren in Workspace One. Hierdoor is het makkelijker om eenvoudige workloads naar de cloud te brengen, zodat de kosten afnemen en de security voor de pc-levenscyclus toeneemt.

Tot slot zijn er nog nieuwe Workspace One end-user services onthuld. Daarbij valt te denken aan een bèta voor de Workspace One Notebook-app. Dit moet resulteren in veilige, gecontaineriseerde taken voor medewerkers die BYO-apparaten (bring your own) gebruiken. Hiermee wil VMware met name inspelen op de toenemende populariteit van mobiel werken.

Overigens vindt deze gehele week VMworld plaats, waar VMware nog meer interessante onthulling zal doen. Houd Techzine in de gaten voor het laatste nieuws.