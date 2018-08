WeChat en Alipay blokkeren betalingen met cryptovaluta

De Chinese betaalproviders WeChat Pay en Alipay zullen cryptovaluta-transacties op hun platformen niet meer toestaan. Dat hebben beide partijen met een los statement bekendgemaakt, zo stelt CoinDesk. Met deze stap volgen WeChat Pay en Alipay de Chinese overheid, waarvan het bekend is dat het geen voorstander is van cryptovaluta.

Vorige week waarschuwden vijf Chinese regulatoren voor cryptovaluta-gerelateerde activiteiten. Hierop besloten beide partijen nauw samen te werken met overheidsinstanties, om cryptovaluta-transacties te monitoren. Maar er volgen ook afzonderlijke stappen van de twee betaalproviders.

Afzonderlijke maatregelen

Zo maakt Tencent, het bedrijf achter WeChat Pay, bekend meerdere stappen te nemen om crypto-gerelateerde zaken te reguleren. Het betreft ook maatregelen tegen ICO’s. Gebruikers wordt verboden om WeChat Pay te gebruiken voor crypto-transacties. Er volgt ook real-time monitoring, terwijl risico-assessments van verdachte transacties eveneens moeten helpen.

Alipay is niet zo direct als WeChat Pay. Desalniettemin zal deze partij “alle persoonlijke Alipay-accounts betrokken bij cryptovaluta-transacties beperken of permanent verbannen.” Het uiteindelijke besluit is afhankelijk van de situatie.

Eerdere stappen

De stappen van de twee bedrijven komt niet uit de lucht vallen. Zo besloot China vorige week blockchain- en cryptovaluta-gerelateerde nieuwsbronnen op het WeChat-platform te blokkeren. Tot dusver zijn minimaal acht nieuwsaccounts geblokkeerd. Daarnaast begon Alipay met het verbannen van zogeheten OTC bitcoin trading, waarbij het verhandelen gedecentraliseerd gebeurt.

Zoals eerder gezegd vecht China actief tegen het gebruik van cryptovaluta. Zo is het voor bijvoorbeeld hotels ook verboden om aan cryptovaluta-gerelateerde evenementen te ondersteunen. Het land kwam vooral eind vorig jaar in het nieuws, toen de bitcoin recordhoogtes bereikte. Destijds stak het land onder andere een stokje voor ICO’s, naar eigen om illegale fondswerving en een piramidespel te voorkomen.