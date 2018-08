Amazon opent tweede kassaloze supermarkt

Amazon heeft vandaag officieel zijn tweede Amazon Go-locatie geopend, een kleine kassaloze supermarkt. Deze vestigt zich in Seattle, net als de eerste locatie. Waar de eerste nog 1800 square feet (167 vierkante meter) groot was, is de nieuwe winkel 1450 square feet (135 vierkante meter).

Op het gebied van technologie is de nieuwe vestiging vergelijkbaar met de andere vestiging. Zo ga je als klant bij binnenkomst door een poortje dat alleen opengaat door identificatie met een smartphone en Amazon-account. Producten die de klant uit het schap haalt, worden automatisch gedetecteerd met videobeelden. Dat geldt ook voor producten die teruggezet worden. Zodra de klant de winkel uitloopt, worden de producten in rekening gebracht op het Amazon-account. Op die manier is het bedrag af te schrijven van de gekoppelde creditcard.

Eten

In de supermarkt stellen Amazon-chefs, verschillende lokale keukens en bakkerijen het verkrijgbare eten samen. Voor lunch kunnen klanten bijvoorbeeld wraps en salades kopen, terwijl er voor avondeten Amazon Meal Kits aangeboden worden. Daarin vinden zij alle ingrediënten voor een maaltijd die binnen 30 minuten thuis te bereiden is. Ook eenvoudige snacks als chips en snoep zijn verkrijgbaar.

Het eten wordt overigens niet op de locatie zelf bereid. The Seattle Times weet dat een andere Amazon-locatie in Seattle het eten vers klaarmaakt. Klanten kunnen uitsluitend op werkdagen terecht, van 7 uur in de ochtend tot 7 uur in de avond, aangezien vooral kantoorpersoneel de doelgroep is.

Volgens bronnen van Recode zou Amazon van plan zijn om zes Amazon Go-supermarkten in 2018 te openen. Het bedrijf heeft deze ambities echter niet zelf publiekelijk gemaakt. Vooralsnog is het dus onbekend wanneer andere locaties openen.

Techzine sprak eerder Amazon-CTO Werner Vogels over de supermarkten. Hij stelt dat AWS Rekognition Video een flinke upgrade krijgt door Amazon Go. Meer daarover kun je hier lezen.