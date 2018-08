Microsoft koos niet voor ARM in Surface Go onder druk van Intel

De kersverse Surface Go draait op een Intel Pentium-processor. We vroegen ons – net als vele anderen – bij de lancering al af waarom Microsoft met dit toestel niet voor een ARM-processor van Qualcomm koos. Naar verluidt werd die piste wel door het bedrijf bekeken, maar heeft Intel er een stokje voor gestoken.

Dat meldt althans Microsoft-kenner Paul Thurrott. Intel zou druk hebben gezet op Microsoft om zijn processors te gebruiken in plaats van een ARM-alternatief, zoals de Snapdragon van Qualcomm.

Rekening houdend met het prijspunt van de Surface Go en de specifieke thermische vereisten om een zo dun en stil mogelijk apparaat af te leveren, was de Pentium Gold-reeks de enige haalbare keuze uit de Intel-stal.

Het is niet duidelijk waarom Microsoft uiteindelijk heeft geplooid voor Intel, maar onze eigen ervaring leert dat Windows 10 op ARM nog niet klaar is voor zijn gloriemoment. Het batterijleven is onnavolgbaar, maar daar staan tegenvallende prestaties en beperkte compatibiliteit tegenover.

Lees dit: ARM toont Windows 10 toekomstplannen en valt Intel aan

Onzeker Intel

Eenmaal die hordes zijn overwonnen, zou dat wel eens een zware hypotheek kunnen leggen op Intels laptopdominantie. Eind dit jaar komen de eerste toestellen met een Snapdragon 850 op de markt en begin volgend jaar wordt al een nieuwe chip verwacht die de prestaties nog verder verbetert.

Vorige week onthulde ARM zijn roadmap voor de komende twee jaar, waaronder een nieuwe Cortex-A76-architectuur die Intel Core i5-prestaties levert, met een verbruik dat drie keer lager ligt.

Ondertussen gaat Microsoft ook verder met de ontwikkeling van Windows Server voor ARM-gebaseerde servers – om nog maar te zwijgen van AMD’s intrede in het datacenter – waardoor Intel ook in dit domein de hete adem in de nek voelt.

Intel zit in onzekere tijden. Het moest recent afscheid nemen van CEO Brian Krzanich, en wordt langs alle kanten belaagd door concurrenten als AMD, Qualcomm en Nvidia, terwijl het naarstig op zoek gaat naar manieren om zich opnieuw te onderscheiden. Ondertussen worstelt het met de productie van zijn nieuwe 10 nm-chips, terwijl de basis van zijn processorarchitectuur onder druk staat door de gevolgen van Spectre en Meltdown, en recenter Foreshadow.