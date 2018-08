VMware komt met nieuwe clouddiensten voor automatisering en security

VMware laat tijdens zijn VMworld-conferentie weten een serie nieuwe clouddiensten beschikbaar te maken. Deze faciliteren het beheer van de kosten, het functioneren, de security en compliance van meerdere clouds. VMware adresseert dit met Cloud Assembly, Service Broker, Code Stream en Secure State.

Het bedrijf legt uit dat ontwikkelaars dezelfde ervaring willen voor de infrastructuur en applicaties in private en hybride clouds. Met Cloud Assembly levert VMware verenigde provisioning voor alle clouds via Infrastructure as Code, waaronder AWS, Azure en VMware Cloud on AWS. Het helpt organisaties infrastructuren en applicaties orkestreren, in lijn met DevOps-principes.

Regels

Daarnaast is er de Service Broker, dat “self-service” toegang voor multi-cloud infrastructuur- en applicatie-bronnen levert vanuit een enkele omgeving, zonder dat er afzonderlijke tools nodig zijn. Dankzij de Service Broker is het voor beheerders eenvoudiger om de toegang tot bepaalde middelen vast te stellen, alsmede de business policies voor multi-cloud omgevingen te implementeren.

Met Secure State biedt VMware eveneens een oplossing die zich op compliance richt, door middel van monitoring en policy enforcement. De oplossing automatiseert configuratiebeveiliging en compliance monitoring in native cloud-omgevingen, waarbij overtredingen in real-time worden aangepakt. Het houdt ook wijzigingen aan de cloudinfrastructuur in real-time bij. Er volgen notificaties bij het waarnemen van veranderingen of potentieel getroffen diensten.

Andere oplossingen

De andere oplossing, Code Stream, automatiseert het releaseproces van applicaties. Hiervoor biedt VMware een set mogelijkheden voor applicatie-deployment, -testing en -troubleshouting. VMware belooft integraties met populaire ontwikkelaarstools. De oplossing ondersteunt VMware-gebaseerde private clouds, VMware Cloud on AWS, Azure en AWS.

VMware onthulde tegelijkertijd updates voor zijn monitoring- en analytics-platform Wavefront. Zo wordt de ondersteuning voor Kubernetes en Pivotal Container Service uitgebreid, bijvoorbeeld met een snelle start in Pivotal Container Service. Wavefront kan nu ook data analyseren en visualiseren, van een omgeving die 100.000 containers draait. De nieuwe dashboards helpen ontwikkelaars serverless code te leveren, alsmede een Lambda SDK.

Cloud Assembly, Service Broker en Code Stream zijn per direct algemeen beschikbaar, terwijl Secure State aanvankelijk als publieke bèta beschikbaar is. Ook de geüpdatete versie van Wavefront is al te gebruiken.