VMware neemt CloudHealth over om cloudplatform te versterken

VMware neemt CloudHealth over om zijn cloudplatform te sterken. De bedoeling is om het te koppelen aan bestaande diensten als Wavefront, Secure State en de Cloud Automation. Daarmee hoopt VMware bedrijven te helpen onder meer hun zakelijke cloudactiviteiten te kunnen stroomlijnen.

CloudHealth Technologies biedt een platform dat erop gericht is om bedrijven te helpen kosten, gebruik, veiligheid en de prestaties van hun omgevingen in verschillende native publieke clouds te kunnen analyseren, waaronder AWS, Microsoft Azure en de Google Cloud. Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend.

Consistenter aanbod

CloudHealth biedt volgens COO Raghu Raghuram van VMware voordelen voor klanten op onder meer gebieden als kostenbeheer, zichtbaarheid en optimalisering. De gedachte is om de diensten van CloudHealth straks te combineren met de eerder genoemde diensten van VMware, om een ‘pitcrew’-achtige dienst te kunnen bieden die de verschillende multi-cloud behoeften van een bedrijf kan helpen beheren.

WaveFront biedt volgens Rahuram inzichten en analyses op schaal voor cloud native toepassingen. Secure Stat draait volledig om configuraties en helpt technisch personeel discrepanties in verschillende lagen op te sporen en op te lossen. Cloud Automation van VMware biedt verder nog infrastructuur, waaronder de mogelijkheden om te coderen en automatiseren. “Samen definiëren deze mogelijkheden het VMware Cloud Operations Platform”, aldus Raghuram.

Drieduizend klanten

Middels de overname van CloudHealth wil VMware dat aanbod consistenter maken en het aanbod uitbreiden. Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend, maar CloudHealth neemt zo’n drieduizend klanten met zich mee, waardoor de voorzichtige conclusie mag zijn dat het geen goedkope overname zal zijn. Onder meer Dow Jones, SHI, Skyscanner, Yelp en Zendesk behoren tot de klanten van CloudHealth.