HP werkt samen met CDC om medicijnen te printen

Steeds meer bacteriën raken immuun voor antibiotica. Het gevolg is dat er wereldwijd steeds meer mensen door besmet raken en aan doodgaan. Momenteel raken er in de Verenigde Staten alleen al elk jaar twee miljoen mensen besmet door dit soort ‘superbacteriën’ en overlijden er daar 23.000 van. HP werkt nu samen met het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) om dit aan te pakken.

Daarvoor gebruikt HP zijn Biohacker-technologie, waarmee het samen met het CDC een manier ontwikkelt om antibiotica te ‘printen’. Vervolgens kunnen die sneller getest worden en zouden de weerbarstige bacillen beter bestreden kunnen worden. Op die manier kan de verspreiding ervan tegengegaan worden en voorkomen worden dat het aantal slachtoffers dat ze elk jaar eisen niet verder toeneemt.

3D-printer

Er wordt binnen het pilotprogramma gebruik gemaakt van de HP D300e Digital Dispenser BioPrinter-technologie. Die werkt ongeveer net als een gewone printer, maar in plaats van inkt, komt er een combinatie van medicijnen uit het apparaat. Dat in uiteenlopende volumes, van picoliters tot microliters.

De hoop van het wetenschappelijk team van het CDC is om technologie toegankelijk te maken voor alle ziekenhuizen. “We hopen dat deze pilot ervoor zorgt dat onze nieuwste medicijnen langer mee kunnen”, aldus een van de onderzoekers in een statement. Dat is nodig, want “zodra een medicijn goedgekeurd is voor gebruik, begint het aftellen tot er een resistente bacterie is.”

Resistente bacterie

Deel van het probleem is dat antibiotica vaak verkeerd gebruikt worden. Daardoor ontwikkelen bacteriën resistentie. De tijd die ze daarvoor nodig hebben kan, zo hoopt het CDC, gerekt worden. Dat hoopt men dus te doen met dit soort 3D-printertechnologie. Anders is het risico dat de ziektes die momenteel te genezen zijn, straks niet meer genezen kunnen worden.

Het is een grimmig toekomstbeeld dat soms geschetst wordt, maar wel een dat realiteit dreigt te worden. De samenwerking tussen het CDC en een technologiebedrijf als HP kan in elk geval zorgen voor een “gouden standaard om ervoor te zorgen dat labresultaten sneller in handen van de zorgsector belanden”.