Microsoft ontwikkelt blockchainsysteem om spamtelefoontjes tegen te gaan

Microsoft is een samenwerking aangegaan met Tech Mahindra. Dat biedt IT-oplossingen, en samen gaan de bedrijven gebruik maken van blockchain-technologie om de hoeveelheid spamgesprekken in India terug te dringen. De oplossing is gebouwd op het Microsoft Azure Platform en maakt ook gebruik van clouddiensten.

Dat meldt de Hindustan Times vandaag op basis van bericht van de twee bedrijven. Een precieze technische planning is er nog niet en het is ook niet zeker wanneer het product af moet zijn. Wel vertelt Prashant Shukla, NTO van Microsoft India, dat het een nieuwe manier van monitoren en verzekeren van compliance moet worden. “Met een door Microsoft Azure aangedreven oplossing willen er ervoor zorgen dat we de mazen waar fraudeurs en spammers nu gebruik van maken om eindgebruikers te bereiken dichten.”

Alle partijen bijeen

Naar het schijnt zal het platform alle relevante partijen samenbrengen in hetzelfde ecosysteem. Dat houdt dus in dat telecomproviders, maar ook overheden, gebruikers en zelfs telemarketeers samengebracht worden. Vermoedelijk zal het ecosysteem het proces waarbij gebruikers toestemming geven (of intrekken) voor telefonische marketing vereenvoudigen.

De bedoeling is dan ook om een gedeeld register op te stellen, dat zoals het hoort bij blockchain verspreid wordt over een netwerk van computers. Zo moet een transparant en te verifiëren systeem ontstaan, dat bedrijven kan helpen om spammers en fraudeurs die gebruik maken van hun netwerken tegen te werken.

Verplichting blockchain

De aankondiging van Microsoft volgt een maand op een beslissing van de telecomautoriteit van India, waarin het besloot dat alle providers gebruik moeten maken van blockchain om de hoeveelheid spamgesprekken terug te dringen. Door nu zelf met een register te komen, denkt Microsoft de telecomproviders werk uit handen te kunnen nemen.

Onder de nieuwe normen moet een gebruiker expliciet toestemming geven om marketinggesprekken te ontvangen. Die toestemming wordt dan opgeslagen in de blockchain en kan op elk gewenst moment ingetrokken worden. Mocht een provider zich daar niet aan houden, dan staat er een boete van maximaal 500.000 Indiase Roepia te wachten per maand dat er niet aan voldaan wordt. Omgerekend gaat het om een boete van zo’n zevenduizend euro.