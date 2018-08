Wederom een cryptobeurs gehackt, ditmaal data gehackt en geen bitcoin

Wederom is er een investeringsdienst in cryptovaluta gehackt. Ditmaal gaat het om Atlas Quantum, maar voor de verandering zijn er geen valuta gestolen, maar consumentengegevens. De data van zo’n 261.000 investeerders zijn daarbij buitgemaakt, waaronder persoonsgegevens.

Dat meldt Atlas Quantum in een bericht op zijn Facebook-pagina, waarna de site Have I Been Pwned het lek opnam in zijn databank. Onder de buitgemaakte gegevens bevinden zich namen, telefoonnummers, e-mailadressen en de balans van rekeningen.

Geen wachtwoorden gestolen

“We willen erop wijzen dat [de hackers] geen bitcoin hebben gestolen en accounts ook niet misbruikt hebben”, aldus het bedrijf. Wel kwam de klantendatabase bloot te liggen. “Toen het incident plaatsvond, hebben we direct stappen ondernomen om onze database met wachtwoorden en privésleutels veilig te houden.” Er zouden geen wachtwoorden buitgemaakt zijn bij de hack.

Toch is het kraken van de database potentieel erg gevaarlijk. Mogelijk kunnen de hackers zich in de toekomst voordoen als klanten van Atlas Quantum. Aangezien er gegevens van meer dan een kwart miljoen gebruikers buitgemaakt zijn, kunnen ook de data van niet-actieve gebruikers gestolen zijn.

Veiligere database

Nu ligt de prioriteit bij het bedrijf bij het veiliger maken van de database en ervoor zorgen dat er in de toekomst geen soortgelijke hacks plaats kunnen vinden. Daarvoor zal onderzoek gedaan worden naar de hack. Dat er nu weer een bedrijf actief in cryptovaluta gehackt is, doet hoe dan ook de vraag rijzen hoe veilig de platformen nu eigenlijk zijn.

Steeds weer hebben hackers het voorzien op beurzen en handelaren in cryptovaluta. Vreemd is dat niet, want de munten zijn anoniem, niet goed te traceren en omdat veel platformen snel opkomen, is de beveiliging daarvan lang niet altijd even sterk.