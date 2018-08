VMware en AWS testen database-on-vSphere

VMware wil het leven van IT-admins gemakkelijker maken. Het werkt samen met Amazon om virtualisatie toe te voegen aan AWS Relational Database Service (RDS). De oplossing zou een migratie van on-premise- of hybrid-omgevingen naar de AWS cloud eenvoudiger moeten maken.

De samenwerking tussen beide zorgt ervoor dat VMware-klanten de database admin-capaciteiten van AWS kunnen integreren in hun on-premise- en hybrid-omgevingen en terug in de cloud onder vCenter of vSphere management. Het aanbod maakt het eenvoudiger om te migreren van on-premise of hybrid operations naar de AWS cloud.

Handvaten

AWS laat weten aan The Register dat het heel wat taken wil automatiseren waaronder: provisioning, patching (zowel de database als het onderliggende besturingssysteem), back-up, point-in-time restoration, storage, scaling, monitoring en failover. De AWS-infrastructuur biedt ook handvaten voor disaster recovery, archivering op lange termijn en burst read replicas.

VMware benadrukt in zijn persbericht dat de database admin een van de meest fragiele onderdelen is van een enterprise infractructuur. Ze noemen het “vervelend, duur en riskant – elke fout kan tot een langere applicatie downtime zorgen”.

Smeerlapperij

VMware zegt dat het creëren van databases, zelfs in VMware-omgevingen, nog steeds eist dat IT-admins een besturingssysteem draaien, een database image maken en packages installeren voordat ze een database kunnen opstellen. AWS baas Andy Jassy zei op het podium van VMworld in Las Vegas dat dit werk “administratieve en operationele smeerlapperij is”.

AWS opent binnenkort de inschrijvingen voor de preview. Wie er graag van wil proeven, moet eerst een aparte vSphere-cluster naar non-production omschakelen gedurende de preview. Andere benodigde onderdelen zijn ESXi hypervisor en vCenter of vSphere.