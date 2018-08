Box ziet iets betere cijfers over tweede kwartaal dan verwacht werd

Het gaat goed met cloudopslagbedrijf Box. Vandaag blijkt dat het beter gepresteerd heeft dan investeerders op Wall Street verwacht hadden. Het verlies was het afgelopen kwartaal lager dan eerst het geval was, waarmee men erg tevreden kan zijn. Tegelijk was de invloed op de aandelen wel te merken: die daalden in waarde.

Box maakte vandaag bekend dat het een verlies van 5 cent per aandeel heeft gemaakt, op een omzet van 148,2 miljoen dollar. Dat is minder dan de 11 cent per aandeel die het vorig jaar in hetzelfde kwartaal verloor. Het resultaat is ook beter dan de voorspelling van Wall Street, dat uitging van een verlies van 6 cent per aandeel op een omzet van 146,45 miljoen dollar.

Hogere kosten

Het verlies komt volgens Box vooral voort uit toegenomen kosten. Die zijn met 17 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, naar 162,8 miljoen dollar. Investeerders maken zich daardoor zorgen over de toekomstige winstgevendheid van Box. Gevreesd wordt dat het bedrijf ook niet genoeg doet om het tij te keren en te zorgen voor winstgevendheid, waardoor aandelen bijna 7 procent in waarde daalden na de aankondiging van de nieuwe cijfers.

Box voorspelt voor het komende kwartaal een verlies van 7 tot 8 cent per aandeel, op een omzet van 154 tot 155 miljoen dollar. Wall Street voorspelde een lager verlies, van 6 cent per aandeel op een omzet van 155 miljoen dollar. Om die reden lijken de aandelen flink gedaald te zijn.

Omzet en winst

In een conferentiegesprek, vertelde CFO Dylan Smith dat het bedrijf er alles aan doet om in de toekomst winstgevend te zijn. Het bedrijf hoopte tegen de tweede helft van het fiscale jaar 2021 een omzet van 1 miljard dollar te behalen. Maar nu weet Smith niet meer zeker of dat doel gehaald kan worden. Tegelijk benadrukte Smith tijdens het gesprek wel dat er hard aan gewerkt wordt om dat doel voor 2022 te halen.

Het is overigens niet een en al kommer en kwel bij Box. Het bedrijf heeft nu meer dan 87.000 betalende klanten. Nieuw zijn onder meer de gemeente Atlanta en het basketbalteam Sacramento Kings. Volgens CEO Aaron Levie weet het bedrijf steeds meer omzet te halen bij bestaande klanten als JLL, Nationwide en Societe Generale, door meer producten aan zijn aanbod toe te voegen.