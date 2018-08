Zelfrijdende auto’s Waymo zorgen voor de nodige problemen op de weg

Waymo wordt door velen gezien als het toonaangevende bedrijf in de ontwikkeling van autonome voertuigen. Maar het lijkt erop dat niet alles even goed gaat achter de schermen. Een nieuw bericht wijst erop dat de zelfrijdende voertuigen er bijvoorbeeld moeite mee hebben om bochten te nemen.

The Information sprak met een aantal medewerkers van Waymo, die op voorwaarde van anonimiteit vertellen dat de voertuigen die gebruikt worden in een uitgebreide proef in Arizona behoorlijk wat problemen ondervinden. De proef, die in november gelanceerd werd, moet later dit jaar omgezet worden in een volwaardige commerciële dienst, maar de vraag is of dat wel kan.

Problemen met basishandelingen

Opvallend genoeg blijken de voertuigen, overigens Chrysler Pacifica’s, moeite te hebben met een aantal basishandelingen die komen kijken bij het besturen van auto’s. Een van de voornaamste problemen lijkt te liggen in links afslaan. De voertuigen schijnen problemen te hebben met het controleren van de linkerflank bij het maken van een bocht die kant op.

Dat leidt tot gevaarlijke situaties, maar soms ook tot frustraties bij menselijke chauffeurs. Zo schijnen de Waymo-voertuigen soms plotseling linksaf te slaan als er geen plek voor is. Ook op de snelweg voegen de voertuigen vaak in terwijl daar niet al te veel ruimte voor is. Daarnaast blijken de voertuigen basisfuncties van bijvoorbeeld stoplichten die het tempo waarmee gereguleerd wordt hoe snel auto’s zich op de snelweg voegen niet te begrijpen.

Niet alleen hebben de voertuigen er moeite mee om de linkerflank goed in de gaten te houden en veilig af te slaan, ook schijnen er zo nu en dan problemen voor te komen als de auto’s naar rechts gaan. Zo claimt een vrouw bijna een Waymo-auto aangereden te hebben toen dat voertuig ineens stopte tijdens het maken van een bocht naar rechts.

Grote uitdagingen

Het bericht van The Information legt grote nadruk op de uitdagingen die komen kijken bij het bouwen van de technologie. Sommige van de problemen liggen volgens de ontwikkelaars ook echt bij menselijk gedrag en de onvoorspelbaarheid daarvan. Vooral als de voertuigen de verkeersregels heel strikt volgen en mensen dat niet doen, leidt dat tot mogelijk gevaarlijke situaties.

De voornaamste oplossing hiervoor is volgens de ontwikkelaars volledig verbieden dat mensen nog achter het stuur stappen. Maar aangezien dat voorlopig geen optie is, vertelt een woordvoerder van Waymo aan CNBC dat de voertuigen “constant leren” en dat “veiligheid voorop staat”.