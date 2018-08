Nokia krijgt lening van 500 miljoen euro om 5G-technologie te ontwikkelen

Om het onderzoek en de ontwikkeling van 5G-technologie verder te versnellen, heeft Nokia een flinke lening afgesloten. De Finse onderneming leent maar liefst 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB), waarvoor het ook fondsen krijgt van het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

De Finse fabrikant van netwerkapparatuur heeft al flink geïnvesteerd in onderzoek naar en de ontwikkeling van 5G-technologie. De lening die door het EFSI ondersteund wordt en van de EIB komt, stelt het bedrijf ertoe in staat om de innovatie en groei binnen Europa op het vlak van 5G-communicatietechnologie te bevorderen.

Alles zelf maken

Nokia is van plan om een productaanbod te bouwen dat alles aanbiedt dat nodig is voor 5G. Niet alleen de netwerkapparatuur, maar ook de ontvangers en de protocollen moeten door Nokia zelf ontwikkeld en aangeboden worden. De lening die het bedrijf van de EIB ontvangen heeft, maakt dit mogelijk, stelt CFO Kristian Pullola.

“We zijn erg blij deze financiële toezegging van de EIB ontvangen te hebben,” aldus Pullola die stelt dat de investeringsbank “onze visie op de revolutionaire basis van 5G” ondersteunt. Dankzij de fondsen kan Nokia flink blijven investeren in de ontwikkeling en mogelijk ook echt “een wereldleider op het vlak van 5G, end-to-end, worden”.

Torenhoge verwachtingen

De verwachtingen die aan 5G-technologie klampen zijn torenhoog. Niet alleen moeten de communicatiesnelheden van netwerken flink omhoog. Ook moeten ze de netwerken betrouwbaarder maken en is het de bedoeling dat de capaciteit omhoog gaat. Dat is nodig, want het aantal apparaten dat verbinding maakt met het internet groeit enorm.

De technologie is ook van cruciaal belang om zelfrijdende auto’s en andere verregaande automatiseringen in de publieke ruimte mogelijk te maken. Zonder netwerken kunnen zelfrijdende auto’s hun ding niet goed doen; de grote computernetwerken van autofabrikanten zijn nodig om de noodzakelijke berekeningen uit te kunnen voeren.