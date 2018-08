Server-afdeling Qualcomm gaat zich meer op edge computing richten

De server-afdeling van Qualcomm gaat zich in de toekomst meer richten op edge computing. Dat heeft directeur Cristiano Amon aan diverse technologie-analisten verteld.

Bij edge computing wordt data niet in de cloud, maar vooral aan de rand van het netwerk verwerkt. Voordeel daarvan is dat gegevens nagenoeg in real-time geanalyseerd kunnen worden. Ook bespaart het tijd, bandbreedteverbruik en latency, omdat data niet meer eerst naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten verstuurd hoeft te worden. De data wordt dicht bij huis verwerkt.

Naar verwachting gaat deze technologie snel groeien, nu er snellere internetsnelheden als 5G ontwikkeld worden. Volgens Cristiano kan edge computing in de toekomst mogelijk grote desktops en consoles vervangen door de cloud, meldt Fudzilla.

Gaming

Qualcomm ziet daarbij onder meer een toekomst in gaming voor zich. Via 5G moet een Edge-computer een extra processor worden voor een System on a Chip (SoC). Daarbij worden belangrijke dingen op een apparaat als een VR-bril of een telefoon gedraaid. De rest wordt gerenderd door de extra processor op de rand van het netwerk. Veel van het rekenwerk kan vervolgens op Edge-apparaten worden uitgevoerd.

Als gevolg daarvan is het mogelijk om bijvoorbeeld hogere resoluties te behalen en minder latency tijdens het spelen van spelletjes. Cristiano stelt nu dus dat hij de gehele server-afdeling van Qualcomm wil veranderen, om mogelijkheden en processoren voor machine learning on de Edge te gaan ontwikkelen.

HPE en AT&T

Overigens is Qualcomm niet het enige bedrijf dat zich bezig houdt met edge computing. In juni dit jaar maakte HPE bijvoorbeeld bekend 4 miljard dollar te investeren in edge computing. Die investering wordt verspreid over de komende vier jaar. En ook AT&T zei vorig jaar vol in te willen zetten op edge computing.