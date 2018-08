Samsung lanceert snelle externe Thunderbolt 3-SSD

Samsung lanceert de Portable SSD X5, een razendsnelle externe SSD die dankzij Thunderbolt 3 lees- en schrijfsnelheden tot 2.800 MB/s en 2.300 MB/s aankan. Het mikt hiermee op de creative professional die onderweg zware mediabestanden moet verwerken.

Samsung introduceert naast de huidige T5 externe SSD (onze review) een nog snellere variant via Thunderbolt 3: SSD X5. Hiermee krijgt de Samsung Portable SSD X5 een theoretische bandbreedte van 40 Gbps, maar realistische sequentiële lees- en schrijfsnelheden zijn 2.800 MB/s en 2.300 MB/s dankzij de NVMe-standaard.

Thunderbolt 3-standaard

Omdat het hier specifiek om een Thunderbolt 3-SSD gaat, moet je laptop dat ook specifiek ondersteunen. Laptops met een USB-C-aansluiting die enkel USB 3.1-compatibel zijn, kunnen niets met deze externe opslag doen. Zelfs niet aan lagere snelheden. Thunderbolt 3-randapparatuur vereisen namelijk een Thunderbolt 3-compatibel apparaat.

De SSD focust op 4K-video editing, realtime 3D-rendering en hoge resolutie RAW-bestanden. Een 50 GB-bestand kopiëren duurt amper 30 seconden. Het stalen frame moet ervoor zorgen dat de Samsung Portable SSD X5 tegen een stootje kan. Binnenin is er plaats voor een flinke heatsink om de schijf koel te houden. Het formaat kan je vergelijken met een smartphone, maar dan iets dikker.

Encryptie

Je gegevens worden beveiligd door AES 256-bit-encryptie. De meegeleverde software is compatibel op macOS en Windows. Een software update kan enkel worden uitgevoerd op Windows-machines. Dat laatste is een vreemde keuze aangezien macOS dikwijls de voorkeur krijgt bij creative professionals.

De SSD X5 is vanaf 3 september beschikbaar en kost 399 dollar voor het 500 GB-model, 699 dollar voor 1 TB en 1.399 euro voor 2 TB. Europrijzen zijn voorlopig nog niet bekend. We updaten dit stuk wanneer we Benelux-prijzen ontvangen van Samsung.