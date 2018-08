VMware gaat zich meer inzetten op edge computing. Tijdens zijn jaarlijkse VMworld-conferentie kondigde het bedrijf een nieuwe appliance en nieuwe software-functies aan die met deze technologie werken aan. Het gaat onder meer om Project Dimension.

Bij edge computing wordt data aan de rand van het netwerk verwerkt, in plaats van in de cloud. Daardoor hoeft data niet meer naar de andere kant van de wereld verstuurd te worden, wat latency vermindert en kosten en bandbreedteverbruik bespaart. Ook is het mogelijk om data vrijwel real-time te analyseren.

VMware geeft nu, net als moederbedrijf Dell, aan edge computing te omarmen, meldt Silicon Angle. En dat doet het dus aan de hand van nieuwe producten.

Project Dimension

Een van die producten is Project Dimension, een hyperconverged-appliance die te gebruiken is in zowel traditionele datacentra als edge-locaties. Het systeem moet draaien op de VMware Cloud Foundation-bundel. Daarbij wordt het vSphere server virtualisatie-platform met de opslag en de netwerkmanagement-software gecombineerd.

Verder zit er in Project Dimension NSX SD-WAN, een technologie die het bedrijf in handen kreeg na de overname van VeloCloud vorig jaar. De technologie laat systemen die in edge-locaties staan verbinding maken met andere delen van de infrastructuur van een bedrijf.

Project Dimension moet beheerders de mogelijkheid geven om implementaties te beheren via een controleplatform gebaseerd op de cloud. Welke hardware er in het systeem zit, is onbekend. Wel is duidelijk dat het gemaakt is in samenwerking met Dell en Lenovo.

Pulse IoT Center

Ook onthulde VMware een nieuwe iteratie van de Pulse IoT Center-software, waarmee verbonden apparaten beheerd kunnen worden. Het platform is nu beschikbaar als een clouddienst. Daarnaast zijn er diverse nieuwe functies toegevoegd om de dagelijkse beheerderstaken te stroomlijnen.

Zo zit er nu een nieuwe programmeerinterface in waarmee verbinding gemaakt kan worden met externe software. Het platform kan via een API ook ingeplugd worden in interne applicaties, om de datastroom te stroomlijnen. Partners kunnen hetzelfde doen met commerciële applicaties.

Verder kunnen notificaties over belangrijke wijzigingen in apparaten vanaf nu via de e-mail, SMS of een dienst van een derde partij verzonden worden. In het laatste geval kan dit bijvoorbeeld via een chat-platform van het team gaan.