Box maakt activiteiten van andere SaaS-apps zichtbaar in voorbeeldweergave

Box heeft op zijn BoxWorks-conferentie updates aangekondigd om de integratie met andere Software as a Service (SaaS)-applicaties duidelijker te maken. Met een nieuwe “activity stream” voor bestanden opgeslagen in Box wordt het eenvoudiger om te zien hoe content verbonden is met andere apps. Denk daarbij aan Slack, Salesforce en DocuSign.

Momenteel zijn er integraties met meer dan 1400 applicaties. Dit moet het voor gebruikers zo makkelijk en eenvoudig mogelijk maken om toegang te krijgen tot bestanden, ongeacht het tijdstip en de locatie. De activity stream laat de samenwerking met de andere apps wat beter verlopen, door de laatste activiteiten en relevante context van de apps in de voorbeeldweergave te tonen.

Box geeft een aantal voorbeelden van hoe deze verbeterde integratie in de praktijk werkt. Als er in een Slack-kanaal een gesprek plaatsvindt over een marketingvoorstel of als een factuur naar een klant gestuurd wordt voor een handtekening met DocuSign, dan worden dergelijke activiteiten zichtbaar indien dat relevant is. De meldingen worden getoond in het veld met opmerkingen. Door enkele klikken moet de gebruiker zich snel kunnen mengen in de acties.

Aanbevelingen

Naast deze activity stream toont de nieuwe voorbeeldweergave voortaan een lijst met voorgestelde applicaties, die gebruikers kunnen inzetten in combinatie met het bestand. Hiermee kunnen ze direct vanuit Box handelingen verrichten. Het betreft bijvoorbeeld het snel delen van een link met Gmail, het posten van een link naar het bestand in Workplace by Facebook of het versturen van een bestand voor een handtekening met AdobeSign.

Deze aanbevolen apps zijn gebaseerd op verschillende factoren. Box kijkt onder andere naar de apps die een persoon vaak gebruikt, de populairste apps binnen een bedrijf en apps die nauw verbonden zijn met het bestandstype. De aanbevelingen worden pas getoond na goedkeuring door de Box Administrator van de organisatie.

Techzine is overigens aanwezig op BoxWorks. Houd de website in de gaten voor interessante ontwikkelingen.