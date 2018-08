DevOps-specialist Eficode opent kantoor in Nederland

Het Finse softwarebedrijf Eficode opent op 26 september officieel een Benelux-kantoor in Amsterdam. Met deze vestiging speelt het bedrijf in op zijn doel om internationaal verder te groeien. Momenteel zit de groei hem vooral in Scandinavië.

Met zijn oplossingen specialiseert Eficode zich in DevOps en UX DesignOps in samenhang met cloud-toepassingen, Big Data-applicaties en systemen met AI. De Benelux-vestiging komt onder leiding te staan van André Sibov. In het verleden vervulde hij verschillende technische en commerciële functies, onder meer bij Hewlett Packard Enterprise en Innovaprime.

Partners

Nordkapp, een partneronderneming van Eficode, is al wat langer actief bij ING Beleggingen in Amsterdam met design-diensten. Die worden verder uitgebreid in samenwerking met Eficode. Het bedrijf wijst bij de aankondiging dan ook vooral op de bestaande technologiepartners.

Naast onder meer Alibaba, Amazon en Atlassian is dat ook Vertica. Deze partij biedt een database-engine voor Big Data, waarmee Eficode meerdere projecten op het gebied van business intelligence (BI), AI en massale real-time dataverwerking heeft gerealiseerd. In de Benelux gebruikt bijvoorbeeld Philips Healthcare Vertica. De database beheert zo’n 60 terabyte aan gestructureerde data, die worden gegenereerd bij het monitoren van de operationele MRI-scanners van het concern.

Uitbreiding

De uitbreiding is mogelijk vanwege de investering die Eficode eerder dit jaar ontving. Bocap steekt namelijk zes miljoen euro in het bedrijf om internationale uitbreiding te bevorderen. Ter gelegenheid van deze investering maakte Eficode al bekend tegen het eind van 2019 meer locaties buiten Finland te openen. Momenteel zijn er vijf vestigingen, die zich verspreiden over Scandinavië.

Jari Litmanen zal het Nederlandse kantoor van Eficode op 26 september openen. Hij wordt gezien als één van de succesvolste Finse voetballers ooit.