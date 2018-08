Juniper: cloudproviders nemen voortouw in 400 Gbps ethernet

De overgang van 100 Gbps naar 400 Gbps ethernet staat voor de deur. Juniper Networks verwacht dat de uitrol volgend jaar van start zal gaan onder druk van de cloudproviders.

“Er is een grote beweging richting 50 Gbps voor servers, onder invloed van applicaties, wat op zijn beurt de vraag voor 400 Gbps in het netwerk drijft”, legt Manoj Leelanivas, EVP bij Juniper uit in een interview met The Register.

Leelanivas verwacht dat de vraag vanaf midden 2020 in een stroomversnelling zal komen, zowel voor native 400 Gbps als 4×100 Gbps. De keuze voor de ene of de andere deployment zal worden geleid door beslissingen op vlak van kosten, dichtheid, achterwaartse compatibiliteit en specificaties van de glasvezel.

Nieuwe chips

De sleutel om 400 Gbps-producten op tijd klaar te krijgen, is volgens Leelanivas de ontwikkeling van de volgende generatie chips, alsook de doorontwikkeling van de huidige generatie chipsets om de hogere capaciteit te ondersteunen.

Juniper heeft volgens Leelanivas op dit vlak “een paar kwartalen” voorsprong op de rest van de industrie, al nemen we zo’n uitspraak graag met een korreltje zout. De focus ligt op het verkleinen van de vormfactor en het bepalen van de mogelijkheden die de chip moet bieden.

“We moeten ons afvragen welke functies het meest relevant zijn voor de datacenter- en cloudomgeving”, vertelt Leelanivas. “Op het einde van de dag gaat het over de capaciteit in verhouding met het aantal kilowatt dat je wil verbruiken.”

Cloud

Terwijl de overgang naar 100 Gbps door de serviceproviders werd gestimuleerd, hebben cloudleveranciers hele andere behoeften. De use-cases zijn minder complex, waardoor het eenvoudiger is om de noodzakelijke functionaliteiten te identificeren, zoals ingebouwde encryptie.

Voor Juniper is het doel om met zijn 400 Gbps-producten de nadruk te leggen op dichtheid en efficiënt energieverbruik. In markten waar de concurrentie vergelijkbare chipsets kan aanbieden, rekent het op zijn onderliggende besturingssysteem en software om het verschil te maken.