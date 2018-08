Box Skills ondersteunt op maat gemaakte AI-modellen

Box heeft tijdens de keynote van zijn BoxWorks-conferentie een aantal onthullingen gedaan om de kunstmatige intelligentie (AI)-mogelijkheden uit te breiden. Zo ondersteunt het Box Skills-framework voortaan op maat gemaakte AI-modellen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld Google Cloud AutoML gebruiken voor het trainen van een model dat specifieke merken herkent.

Het bedrijf biedt sinds begin dit jaar het framework aan, dat gebruikmaakt van machine learning-mogelijkheden van grote cloudproviders als IBM en Google. Dit om inzichten te verkrijgen uit gegevens die zijn opgeslagen in Box. Naast het aanbieden van drie specifieke “skills”(audio-intelligentie, video-intelligentie en beeldintelligentie), introduceert Box een Skills Kit. Hiermee kunnen ontwikkelaars hun eigen op maat gemaakte skills bouwen.

Bouwen

Met de Skills Kit kunnen ontwikkelaars gebruikmaken van AI-diensten van andere partijen. Sommige use cases vereisen echter AI-mogelijkheden die niet te vinden zijn in vooraf getrainde AI-diensten. Indien dat het geval is, biedt het Box Skills-framework dus een oplossing.

De op maat gemaakte modellen kunnen bijvoorbeeld gemaakt worden met IBM Watson Studio, Azure Custom Vision, Google Cloud AutoML en AWS SageMaker. Op die manier ontstaan er specifiekere toepassingen voor AI, zoals het identificeren en labelen van afbeeldingen van eigen merken, of in audiotranscripties uitdrukkingen identificeren die bij het bedrijf horen.

Bèta

Bij de aankondiging lichtte Box een aantal partners uit die deelnemen aan het Skills Kit-bètaprogramma. Het betreft onder andere IBM, Deloitte, Robots & Pencils, Codelitt en AIM Consulting. Zij bouwen nu al “zeer op maat gemaakte AI-oplossing”, die veranderingen teweeg moeten brengen.

De Skills Kit bevindt zich momenteel in de private bèta-fase. Box zal de oplossing in december algemeen beschikbaar maken.

Op BoxWorks heeft het bedrijf al meerdere aankondigingen gedaan rondom zijn platform. Zo maakte Box eerder bekend activiteiten van andere SaaS-apps zichtbaar te maken in de voorbeeldweergave van bestanden. Techzine is aanwezig op de het jaarlijkse evenement. Houd de website in de gaten voor interessante ontwikkelingen.