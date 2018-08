Yahoo scant mails van gebruikers en verkoopt de data aan adverteerders

Ondanks dat de meeste techbedrijven gestopt zijn met het scannen van consumentendata om die aan adverteerders te verkopen, heeft Yahoo dat niet gedaan. Naar het schijnt is het moederbedrijf van Yahoo, Oath, zelfs in gesprek met adverteerders om een nieuwe dienst te lanceren waarmee zij meer gebruiksgegevens ter beschikking krijgen.

Dat schrijft The Wall Street Journal vandaag. De nieuwe dienst van Oath zou de mails van de ruim 200 miljoen Yahoo Mail-gebruikers scannen op relevante informatie over de gebruikers. Die worden dan doorverkocht aan adverteerders. Het is niet helemaal duidelijk welke gegevens er allemaal verzameld worden.

E-mails scannen

Eerder al gaf Yahoo toe dat het de e-mails van gebruikers scant. Toen legde het nog uit dat het dat enkel doet voor promotiemails van verkopers. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om hun mails niet te laten scannen, maar volgens Oath is het eigenlijk wel nodig om de gratis maildiensten van Yahoo te kunnen onderhouden.

Er is ook een premium versie van de maildienst, die 3,49 dollar per maand kost. Daarin worden ook de mails van gebruikers gescand en kunnen gebruikers er ook voor kiezen om dat niet te laten doen. De manier waarop is echter redelijk ingewikkeld te vinden, dus het moge duidelijk zijn dat Yahoo en Oath liever niet hebben dat gebruikers dat doen.

Voorkeuren van gebruikers

Het systeem dat mails analyseert van Yahoo sorteert de gegevens op basis van voorkeuren van gebruikers. Op basis van die voorkeuren laat het bedrijf een cookie achter op het apparaat van een gebruiker, waarvan gebruik gemaakt wordt om in de toekomst advertenties weer te geven. Het systeem labelt ook bepaalde interesses en voorkeuren van gebruikers en helpt adverteerders zich beter te richten tot bepaalde gebruikersgroepen.

Door de mails te scannen, hoopt Oath meer geld te kunnen verdienen met zijn maildienst. Momenteel heeft het bedrijf het moeilijk met onder meer de concurrentie met Google’s Gmail. Door gegevens te kunnen verkopen, kan het meer geld hiermee verdienen. Overigens blijft het mogelijk voor gebruikers om de functie uit te schakelen.