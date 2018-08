Straks kan je wachtwoorden voor je cryptovaluta ook in DNA opslaan

Liefhebbers van cryptovaluta hebben een nieuwe manier bedacht om de wachtwoorden van gebruikers op te slaan. De startup Carverr wil de wachtwoorden op gaan slaan in DNA. Het is een interessante ontwikkeling, die voortborduurt op eerder onderzoek van wetenschappers.

Er wordt al enige tijd gekeken naar manieren om DNA te gebruiken om er informatie in op te slaan. Wetenschappers zijn er bijvoorbeeld in geslaagd om muziekvideo’s en andere bestanden in menselijk DNA op te slaan. Nu wil Carverrs CEO en medeoprichter Vishaal Bhuyan die mogelijkheid toepassen op de wereld van cryptovaluta.

Persoonlijke sleutels

Tot nu toe zijn er 28 klanten die getekend hebben en een bedrag van 1.000 dollar neergeteld hebben om hun persoonlijke sleutels op te laten slaan in DNA. Ondanks dat de prijs hoog lijkt voor investeerders in bitcoin en andere cryptovaluta, zoeken investeerders constant naar nieuwe manieren om hun wachtwoorden op te slaan.

Het beschermen van cryptovaluta en de sleutels waarmee deze beveiligd worden is van groot belang. Door DNA te gebruiken om de sleutels in op te slaan, is er een extra beveiligingslaag. Ze zouden bijvoorbeeld veiliger zijn dan fysieke sleutels die nu soms gebruikt worden.

DNA vergaat niet

Bhuyan legde tegenover de site CNET uit waarom DNA een ideale manier zou zijn om wachtwoorden op te slaan. “DNA is het enige ding dat niet overbodig wordt”, begon hij. Hardware kan volgens hem na verloop van tijd minder goed werken en daardoor overbodig worden en aan vervanging toe zijn. Dat gebeurt volgens Bhuyan niet met DNA.

Misschien lijkt het systeem van Bhuyan wat opmerkelijk, het is goed om te weten dat andere techbedrijven ook naar de mogelijkheden kijken. Microsoft verkent bijvoorbeeld ook de opties om een eigen DNA-opslagsysteem te bouwen. Binnen die ontwikkeling past de oprichting van Carverr.