Cloudian haalt 94 miljoen dollar op bij nieuwe investeringsronde

Cloudian, de maker van opslagtoepassingen voor datacenters, laat weten dat het maar liefst 94 miljoen dollar opgehaald heeft bij een investeringsronde. Daarmee heeft het bedrijf de afgelopen maanden in totaal 173 miljoen dollar opgehaald. Het is volgens Cloudian ondertussen de grootste investeringsronde ooit in deze bedrijfstak.

Investeerders in het bedrijf zijn onder meer Eight Roads Ventures, Goldman Sachs, Innovation Network Corporation of Japan, Japan Post Invcestment Group, Lenovo Group, NTT Docomo Ventures en WS Investments. In deze investeringsronde valt ook de 25 miljoen dollar die in februari door Digital Alpha Capital nog in het bedrijf gestoken werd.

Oneindig schaalbaar

Cloudian verkoopt een toepassing voor objectopslag die volgens het bedrijf “oneindig schaalbaar” is. Daarnaast biedt het bedrijf geïntegreerde functies voor databeheer en brede interoperabiliteit. De objectopslag van Cloudian maakt het mogelijk om ongestructureerde data op te slaan, iets dat in toenemende mate populair is in big-data projecten.

De producten van Cloudian worden voornamelijk gebruikt in zakelijke datacenters en kunnen in publieke cloudopslagdiensten als Amazon Web Services S3 gebruikt worden. Dat, via een programma-interface die een enkele opslagplaats bouwt uit verschillende bronnen. “Het probleem dat wij opslaan, wordt steeds groter”, aldus CMO Jon Toor. “Je zou denken dat de cloud alle grote opslagproblemen oplost, maar we zien dat er een uitdaging zit aan de hoeveelheid data.”

Grote klanten

De nieuwe investeringen die Cloudian opgehaald heeft, zijn nodig om te kunnen blijven groeien. Afgelopen kwartaal zag de onderneming zijn omzet met 34 procent groeien ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt volgens het bedrijf bovenal door de objectopslag die het aanbiedt.

Klanten van Cloudian zijn verder groot. Zo zijn “twee van de vijf grootste Formule 1 teams, een Amerikaans onderzoekslaboratorium, een reismarktleider, een van de drie grootste farmaceutische bedrijven, een van de drie grootste autofabrikanten, een van de vijf grootste Europese banken, een Ivy League Universiteit en een van de grootste wereldwijde engineeringbedrijven” klant.