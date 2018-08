WhatsApp backup op Google Drive is niet versleuteld

Een paar weken geleden kwamen WhatsApp en Google met een mooie aankondiging. Gebruikers van WhatsApp die hun chats en berichten op de Google Drive opslaan, zien die data niet van hun Drive-opslagcapaciteit af gaan. Maar nu blijkt dat er toch een adder onder het gras zit.

WhatsApp voerde jaren geleden end-to-end versleuteling in. Zo is de communicatie tussen verschillende gebruikers extra goed beveiligd en niet zomaar door derden in te zien. Maar als je chats, media en berichten op de Google Drive opslaat, dan worden ze niet langer beschermd door de end-to-end versleuteling van WhatsApp. Mocht je de back-up mogelijkheid al gebruiken, geldt dat al.

Externe opslag

Het opslaan van je berichten en chats op een losse dienst als Google Drive is erg logisch. De chats nemen immers veel ruimte in beslag en groeien in rap tempo. En extra handig is dat, als je bijvoorbeeld een Android-apparaat hebt en een nieuwe smartphone aanschaft, al je Whatsapp-berichten meteen beschikbaar zijn.

Maar als je vertrouwt op end-to-end versleuteling moet je dus nog eens goed nadenken of de gratis opslag het wel waard is. Het was trouwens al langer zo dat de end-to-end encryptie weg zou vallen op het moment dat je naar de Google Drive overstapt, maar nu heeft WhatsApp dat expliciet aangegeven in de FAQ.

Gebruikers die hun chats opslaan in de Google Drive moeten gebruik maken van andere vormen van beveiliging. Een sterk Google-wachtwoord of tweestapsverficatie vormt daarbij een belangrijke factor.