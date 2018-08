Salesforce boekt goed kwartaal maar de voorspellingen vallen tegen

Salesforce wist het afgelopen kwartaal betere cijfers te noteren dan verwacht. Maar investeerders zijn desondanks ontevreden over de prestaties van de onderneming. De verwachte resultaten voor het derde kwartaal van het jaar zijn namelijk lager dan analisten zelf gedacht hadden.

Salesforce wordt door velen gezien als de marktleider op het gebied van software voor het beheer van klantenrelaties. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal een winst van 71 cent per aandeel, op een totale omzet van 3,28 miljard dollar. Dat is een verbetering van 27 procent ten opzichte van een jaar eerder en een stuk meer dan voorspeld. Analisten waren uitgegaan van 47 cent per aandeel op een omzet van 3,23 miljard dollar. Daarmee is het afgelopen kwartaal erg mooi.

Tegenvallende voorspelling

“De omzet van Salesforce groeide met 27 procent naar bijna 3,3 miljard dollar en we hebben het bijzonder goed gedaan in onze clouds, industriële segmenten en geografieën,” vertelt CEO Keith Block in een statement. “Met dit sterke kwartaal, zijn we hard op weg naar onze volgende mijlpaal van een totale omzet van 23 miljard dollar in FY22.”

Toch kijken aandeelhouders het liefst naar de korte termijn en die valt hen tegen. Salesforce verwacht komend kwartaal een winst van 49 tot 50 cent per aandeel, op een omzet van 3,35 tot 3,36 miljard dollar. Dat is minder dan verwacht; Wall Street had voor het volgende kwartaal een winst van 54 cent per aandeel verwacht.

Managen verwachtingen

Het gevolg van die tegenvallende voorspelling is dat de aandelen van Salesforce met vier procent in waarde daalden. Het was een goed kwartaal voor het bedrijf, maar de verwachtingen van investeerders blijven dus ingewikkeld om rekening mee te houden. In een poging dat te doen, is het bedrijf druk bezig met overnames en het uitbreiden van zijn portfolio.