Veeam en Cisco komen met datamanagementplatform voor hoge availability

Veeam en Cisco kondigen uitbreiding van hun samenwerking aan, door Veeam Availability te leveren op Cisco HyperFlex. Het resulteert in een veerkrachtig datamanagementplatform dat naadloze schaalbaarheid, eenvoudig beheer en ondersteuning moet bieden voor multi-cloudomgevingen via Cisco’s support services.

Het combineren van het Hyper-Availability Platform met de Hyper-Converged Infrastructure-oplossing van Cisco, is een stap om in te spelen op de behoefte van IT-afdelingen. Zij worstelen met onbetrouwbare en verouderde technologieën, legt Veeam uit. Vaak zijn deze technologieën niet schaalbaar en niet in staat om de gewenste availability (hierna beschikbaarheid) te leveren die organisaties verwachten.

Mogelijkheden

Cisco geeft aan dat de databeschermingsmarkt zich momenteel ontwikkelt in de richting van scale-out en software-defined, wat het belang van een schaalbaar platform met een software-stack met veel features vergroot. Met de oplossing spelen de bedrijven daar op in, waarbij ze streven naar verdere uitbreiding met nieuwe mogelijkheden die voldoen aan de eisen voor IT-herstel, retentie en veerkracht.

Het platform biedt de IT-afdelingen dus een scale-out solution-stack die niet alleen dient als Veeam-gegevensopslagruimte, maar ook het Veeam Availability Platform kan beheren. Dit biedt onder andere hyperbeschikbaarheid van alle workloads, zowel virtueel, fysiek als in de cloud. Daarnaast vermindert de oplossing het risico en is er een snellere time-to-value. Een enkele Cisco SKU belooft alle geïnstalleerde software en het juiste formaat hardware te bieden. Er is één loket voor aankoop en support via Cisco.

Beschikbaarheid

De combinatie van het Veeam Availability-platform en Cisco HyperFlex wordt aangeboden via Cisco. Ook neemt Cisco de ondersteuning van de hele solution-stack voor rekening. Veeam Availability op Cisco Hyperflex zal vanaf het vierde kwartaal beschikbaar zijn. De twee partijen noemen daarbij geen specifieke datum.