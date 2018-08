Equinix gaat privéverbindingen aanbieden voor VMware Cloud on AWS

Equinix en VMware zijn een samenwerking begonnen, waarbij er privéverbindingen worden aangeboden voor VMware Cloud on AWS via AWS Direct Connect. Bedrijven kunnen daardoor toegang krijgen tot VMware Cloud on AWS via een private verbinding, die buiten het openbare internet om loopt.

Volgens Equinix moet dit snellere verbindingen en meer veiligheid aanbieden, meldt Silicon Angle.

Via VMware Cloud on AWS is het mogelijk om applicaties die bovenop de VMware vSphere gebouwd zijn te draaien op de openbare cloud-infrastructuur van Amazon. Daarnaast is het mogelijk om toegang te krijgen tot alle diensten van AWS. Ontwikkelaars zouden daardoor meer vrijheid en flexibiliteit krijgen bij het bouwen van apps.

Via AWS Direct Connect kunnen bedrijven een directe verbinding maken met de datacentra over de gehele wereld. Equinix heeft al Direct Connect-nodes opgezet in zijn datacentra, om deze verbindingen aan zijn eigen klanten aan te bieden. Dit gaat via de Equinix Cloud Exchange Fabric-software.

Partnerschap

Met de nieuw opgezette partnerschap biedt Equinix private verbindingen aan naar de VMware Cloud on AWS op 24 locaties in de gehele wereld. Daardoor zouden bedrijven op een eenvoudige manier schaalbare en globale hybride cloud computing-omgevingen kunnen bouwen.

“Veel bedrijven hebben niet de mogelijkheid om toegang te krijgen tot zowel VMware als AWS-infrastructuren op één plek”, aldus Kaushik Joshi, global managing director bij Equinix. “VMware Cloud on AWS via Platform Equinix biedt een ‘easy-knop’ om toegang tot al deze omgevingen te krijgen via een enkele interconnectieve en colocatie-platform.”

Daarnaast zouden er betere mogelijkheden komen voor disaster recovery, betere mobiliteit en een eenvoudigere migratie van workloads. Ook wordt het mogelijk om componenten van applicaties met een druk op de knop te verschuiven van on-premise-locaties naar multicloud-omgevingen.