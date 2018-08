Netgear maakt mesh-extender Nighthawk X6 beschikbaar

Netgear laat weten zijn lijn mesh-producten uit te breiden met de Nighthawk X6 Tri-Band Wifi Mesh Extender. Deze mesh-extender versterkt het wifi-signaal in het huis, door het bereik van de bestaande router uit te breiden met de Fastlane 3-technologie. Dit omvat onder andere twee 5GHz -banden en een derde 2.4GHz-band.

Hierbij is er één toegewijde 5GHz-band, die enkel ingezet wordt voor de verbinding tussen de router en extender. Deze wordt dus niet gedeeld met verbonden apparaten. Zo blijft de bandbreedte stabiel. Daarnaast zijn er vier interne antennes om wifi-dekking te bieden over meer dan 185 vierkante meter.

Snelheden

De mesh-extender werkt met elke thuiswifirouter en komt met AC2200 wifi-snelheden die gecombineerd een snelheid bieden tot 2.2 Gbps. Afzonderlijk realiseren de banden 866 Mbps, 866 Mbps en 400 Mbps. Er is een quad-core processor aanwezig. Netgear wil met de combinatie aan factoren dan ook voor betere prestaties zorgen bij streaming in 4K en gaming zonder vertraging.

Het apparaat kent een desktop-formfactor en beschikt over twee Gigabit-ethernetpoorten, zodat ook bedrade apparaten als smart-tv’s en streamingboxen op het bestaande netwerk aangesloten kunnen worden. Gebruikers kunnen het wifi-netwerk optimaliseren met de wifi analytics-app voor Android. Een meerkleurig indicatorlampje helpt de optimale locatie te vinden voor plaatsing van het apparaat.

Optimale streaming

Netgear geeft aan dat de extender in één druk op de knop is toe te voegen aan het bestaande netwerk. Met Nighthawk Mesh kan dezelfde wifi-netwerknaam gebruikt worden als de primaire router, zodat er naadloze connectiviteit is met smart roaming. Daarmee kunnen mobiele apparaten intelligent verbinding maken voor de optimale wifi-verbinding tussen router en extender, en omgekeerd. Gebruikers ervaren zo snelle streaming terwijl ze door het huis lopen.

De NightHawk X6 mesh-extender (EX7700) is per direct verkrijgbaar. Voor het apparaat geldt een adviesprijs van 119 euro.