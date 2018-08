Google geeft controle over Kubernetes uit handen

Google draagt containerbeheerprogramma Kubernetes geheel over aan de CNCF-communityleden. Zij zijn van nu af aan verantwoordelijk voor het dagelijkse management van de projectactiviteiten. Google ondersteunt de overstap met een subsidie van 9 miljoen dollar in credits voor Google Cloud Platform.

Kubernetes is een opensourcesysteem voor het automatiseren van de inzet, schaalbaarheid en het beheer van gecontaineriseerde applicaties, ontworpen door Google. De ontwikkeling en het ontwerp werden sterk beïnvloed door het Borg-systeem van Google en veel van de belangrijkste bijdragers aan het project werkten eerder aan Borg.

Google droeg Kubernetes voor het dagelijkse beheer in 2015 over aan de nieuw gevormde Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Google bleef wel nog de cloudbronnen beheren en financieren, inclusief de infrastructuur voor continue integratie en continue levering (CI/CD) en de repository voor opslag van containerafbeeldingen.

Nu overhandigt Google volgens ZDNet de controle over die bronnen ook over aan CNCF-communityleden. Google helpt de overstap met 9 miljoen dollar in Google Cloud Platform-credits over de loop van drie jaar. De subsidie dekt de kosten van schaalbaarheidstests, evenals de benodigde netwerk- en opslagcapaciteit.

Hoewel het begon als een Google-project, is Kubernetes uitgegroeid tot een van ‘s werelds meest populaire opensourceprojecten. “Met de snelle groei van Kubernetes en de brede deelname van organisaties, cloudproviders en gebruikers, zijn we heel blij dat Google Cloud het eigendom van Kubernetes CI/CD overdraagt aan de community,” zegt Dan Kohn, executive director van CNCF, in een verklaring. “De genereuze bijdrage van Google Cloud is een belangrijke stap in het versterken van de verantwoordelijkheid van de Kubernetes-community voor het beheer en de duurzaamheid van het bedrijf, en dit alles ten behoeve van de steeds groter wordende gebruikersbasis van het project.”