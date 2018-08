De browser Firefox krijgt in de komende maanden nieuwe privacyfuncties waardoor websites en adverteerders de online activiteiten van gebruikers niet meer kunnen volgen. De eerste functie moet verschijnen in versie 63 van de browser.

Met de eerste functie worden web trackers die de laadtijd van websites vertragen geblokkeerd, meldt Silicon Angle. Volgens onderzoek van Cliqz International GmbH kan dat op diverse websites de laadtijd halveren. De tracking blocker wordt in de nieuwe versie van de browser automatisch aangezet.

Later moeten ook tracking-mechanismen die gebruikers van site naar site volgen om gepersonaliseerde advertenties te tonen geblokkeerd worden in de browser. Daarvoor werkt het aan een mechanisme dat cookies blokkeert en voorkomt dat trackers toegang krijgen tot de lokale opslag van een apparaat. De functie moet in december verschijnen in Firefox 65.

“In de fysieke wereld verwachten gebruikers ook niet dat honderden verkopers hen van winkel naar winkel volgen, terwijl ze kijken naar welke producten er gekocht worden”, stelt Nick Nguyen, vice-president van product bij Mozilla. “Gebruikers hebben diezelfde verwachting van privacy op het internet, maar in realiteit worden ze overal gevolgd.”

Fingerprinting

In de toekomst wil Mozilla de mogelijkheden voor de blokkades nog verder uitbreiden voor cryptomining-scripts en fingerprinting. Met fingerprinting kunnen websites gebruikers identificeren zonder cookies in te zetten. In plaats daarvan kijkt het naar technische details als het IP-adres en instellingen van het wifi-netwerk.