Google’s Titan Security Key nu voor iedereen te koop

Google maakte onlangs bekend dat er, sinds het bedrijf overgegaan is op een systeem met USB-sleutels, geen succesvolle phishing-aanvallen meer hebben plaatsgevonden. Het grote interne succes daarvan maakt nu dat Google de sleutel op de markt heeft gebracht. Voor vijftig dollar kan je hem al aanschaffen.

De Titan Security Key is te koop in de Google Store en kost daar vijftig dollar. Vooralsnog is deze overigens alleen in de Verenigde Staten te koop, maar een uitbreiding naar andere landen lijkt zeer waarschijnlijk. Google levert als de Titan besteld wordt, niet alleen een USB-apparaat, maar ook een Bluetooth-sleutel, een usb-c naar usb-a adapter en een usb-c naar usb-a kabel.

Voor iedereen beschikbaar

De sleutel was eerder enkel beschikbaar voor klanten van de Google Cloud. Voortaan is Titan echter ook voor andere mensen beschikbaar. De Titan Security Key is gebouwd met de FIDO-standaard en werkt als een tweede factor voor diensten als Dropbox, Facebook en GitHub. Daar kunnen mensen op inloggen met hun wachtwoord en met deze fysieke sleutel.

In een statement schrijft Google dat de Titan Security Key helemaal van de grond af ontwikkeld is. Van de productie van de apparaten, tot de software, alles is zo gemaakt dat het “zo bestendig mogelijk tegen hacks” is. De firmware wordt volgens Google in de chipfabriek al geïnstalleerd op een veilige fysieke chip. Die “is ontworpen om fysieke aanvallen te weerstaan”, en dan vooral aanvallen die erop gericht zijn om de firmware te stelen.

De Titan Security Key is erg populair, want in de Amerikaanse versie van de Google Store lijkt deze uitverkocht te zijn. Hoe lang de wachtlijst is, is niet bekend.