Qualys voegt real-time netwerkanalyse toe aan Qualys Cloud Platform

Qualys maakt bekend zijn cloudplatform uit te breiden met Passive Network Sensor (PNS), wat resulteert in netwerkanalysefuncties voor het Qualys Cloud Platform. Organisaties beschikken hiermee over asset discovery en asset inventory met tracking en continu inzicht in alle IT-middelen die aan het netwerk zijn verbonden. Dit gebeurt in real-time, zonder verstoringen.

PNS is onderdeel van de Qualys-sensorfamilie en cloudconnectoren van derde partijen. Hiermee biedt Qualys zijn klanten compleet en multidimensionaal inzicht in hun volledige hybride IT-omgeving. Het betreft een verzameling oplossingen voor actieve en passieve detectie, om volledige assettelemetriegegevens te verzamelen.

Onderdelen

De update zorgt er onder andere voor dat het Qualys Cloud Platform assettelemetriegegevens van PNS, netwerkscanners en always-on cloud-agents aggregeert. Dit resulteert in een overzicht van alle IT-middelen binnen hybride infrastructuren, waaronder onbeheerde devices en niet-geregistreerde apparatuur. Daarnaast helpt PNS bij het ontdekken en in kaart brengen van middelen die niet te scannen en te monitoren zijn met cloud-agents. Denk daarbij aan industriële apparatuur en medische apparaten.

Met Deep Packet Inspection biedt Qualys een oplossing voor het voortdurend analyseren en detecteren van verdacht verkeer. Het Qualys Cloud Platform correleert eventuele afwijkingen met andere tekenen van een aanval.

PNS voorziet tevens in ingebouwde integratie met Network Access Control-functionaliteit, wat voortkomt uit de overname van Nevis Networks. Gebruikers kunnen hiermee automatisch reageren op bedreigingen, door de toegang tot kritische middelen te controleren. Netwerktoegangscontrole, die wordt gevoed door real-time detectie van PNS, beschermt het netwerk automatisch door non-compliant devices in quarantaine te plaatsen op basis van vooraf ingestelde policy’s en de securitysituatie.

Beschikbaarheid

Voor de functionaliteiten gelden overigens verschillende releasedata. Zo zal het elimineren van blinde vlekken naar verwachting in het derde kwartaal van 2018 mogelijk zijn. Bètaversie van de andere twee functionaliteiten, Deep Packet Inspection en Network Access Control, zullen waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2019 volgen.