Netgear maakt veiligheidslichtsysteem Arlo Security Light System beschikbaar

Netgear laat aan Techzine weten over de introductie van het Arlo Security Light System, een draadloos veiligheidslichtsysteem dat weerbestendig is. Het systeem is ontworpen voor het verlichten van donkere plekken rond woningen en bedrijfspanden. Met deze slimme verlichtingsoplossing ontvangen gebruikers notificaties wanneer beweging wordt gedetecteerd.

Bij de ontwikkeling hield Netgear rekening met de integratie met bestaande Arlo-apparatuur. Zo activeert de slimme verlichting bij beweging de Arlo Smart Home HD Security Camera’s van de gebruiker. Via de Arlo-app kan extra licht ingeschakeld worden. De app laat gebruikers de beveiligingslichten bedienen vanaf de gewenste locatie. Arlo Security Lights zijn ook te besturen met eenvoudige spraakopdrachten, via de Arlo Skill voor Amazon Alexa.

Afschrikken

Door de bewegingsgevoeligheid kunnen de lichten worden aangepast aan de specifieke beveiligingsbehoeften. Het systeem is daardoor geschikt voor verschillende plekken rond de locatie, zoals toegangspaden, poorten, voortuinen, lange oprijlanen, terrassen en achtertuinen.

Om de aandacht nog meer te trekken zijn onder andere de kleuren te wijzigen, aan of uit te flitsen en de breedte van de lichtstraal aan te passen. Lichten kunnen zo worden ingesteld dat ze automatisch rood of een andere kleur flitsen, of in gesynchroniseerde patronen afzonderlijk of in groepen aangaan.

Installatie

Netgear prijst zijn systeem vanwege de eenvoudige installatie. De units beschikken namelijk over batterij-stroomvoorziening en er is langeafstandsverbinding met de bridge. Het systeem wordt geleverd met een oplaadbare, verwijderbare batterij en een flexibele montagekit. Geïnteresseerden kunnen optioneel een zonnepaneel aanschaffen, voor continue activiteit zonder dat de gebruiker zich zorgen hoeft te maken over het opladen van de batterij.

Het Arlo Security Light System is per direct beschikbaar. Netgear biedt drie verschillende pakketten aan, waarin het aantal Wire-Free Smart Lights het verschil maakt. Voor één licht betaalt de geïnteresseerde 159,99 euro, voor twee lichten 259,99 euro en voor drie lichten 359,99 euro.