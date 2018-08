Netgear lanceert VPN-router voor mkb’ers

Netwerkspecialist Netgear lanceert een gebruiksvriendelijke VPN-router voor eenvoudige remote en site-to-site connectiviteit. Het mikt hier op mkb’ers met beperkte netwerkkennis die toch graag een veilige toegang willen tot hun intranet vanaf overal ter wereld.

Op IFA in Berlijn heeft Netgear zijn Insight Instant VPN Business Router (BR500) voorgesteld. Deze oplossing maakt het voor mkb’ers m om snel en eenvoudig kantoren of verschillende takken te verbinden via een veilig intranet, met behulp van een VPN. De nieuwe router kan tot drie verschillende kantoren met elkaar verbinden alsof ze lokaal zijn verbonden, ongeacht hun geografische locatie.

Meerdere sites

Heel wat mkb’ers werken flexibel buiten de bedrijfsmuren en hebben soms meerdere vestigingen. Die allemaal met elkaar verbinden kan prima, maar vereist dikwijls een netwerkexpert die het nodige voor jou komt configureren. Mkb’ers hebben zelden een fulltime IT-specialist in huis. Net daarom heeft Netgear de gebruiksvriendelijke BR500 gelanceerd.

De router beschermt ook het netwerk van mkb’ers met een veilige VPN en firewall. Je kan alle instellingen daarvan overzichtelijk bijsturen op het Insight Cloud Portal of via de mobiele app. De Instant VPN op de router configureren, is letterlijk maar één stap in het configuratieproces. Met Insight Cloud krijg je volledige monitoring van alle veiligheidsfuncties, remote management van de router en kan je realtime VPN-connecties en de veiligheidsstatus van geconnecteerde apparaten bekijken.

Abonnement

De Netgear BR500 is vanaf vandaag beschikbaar en kost 239 euro. Wie meerdere locaties met elkaar wil verbinden, kan een duoset kopen aan 449 euro. Vanaf vandaag tot eind januari 2019 is de Instant VPN-optie gratis. Daarna moet je een jaarlijks abonnement betalen.

De router krijgt een single remote gebruikerslicentie mee. De Remote VPN-dienst vereist een jaarlijks abonnement van 10 dollar tot en met vijf gebruikers. Zes tot tien gebruikers kost je 15 dollar per jaar. Wie met meerdere BR500-toestellen werkt om verschillende sites te koppelen, betaalt 20 dollar per jaar voor twee routers. Wie het maximale eruit haalt, betaalt 25 dollar per jaar voor 20 tot 30 remote werknemers die twee of drie BR500-routers gebruiken.