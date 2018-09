Teruglopende verkoop GPU’s luidt einde cryptotijdperk in

De vraag naar GPU’s is in het laatste kwartaal gedaald, volgens het grafische bedrijf Jon Peddie Research. Als geheel daalden de GPU-zendingen van fabrikanten met 1,5 procent tussen het eerste en het tweede kwartaal dit jaar. Aangezien GPU’s gebruikt worden om cryptovaluta te creëren, lijkt het einde van het cryptovaluta tijdperk in zicht.

Gedurende 2017 en begin 2018 gebruiken mensen de rekenkracht van Nvidia en AMD GPU’s om nieuwe cryptovaluta te creëren, waaronder bitcoin. Maar de cryptomarkt is gedaald, en dat heeft ervoor gezorgd dat GPU-mining te inefficiënt is om geld te verdienen.

AMD en Nvidia werden volgens een bericht op Venturebeat.com het zwaarst getroffen. Het aantal verzendingen van AMD met 12,3 procent en Nvidia daalde met 7 procent. Intel, dat geïntegreerde grafische afbeeldingen maakt voor zijn CPU’s, groeide juist met 3 procent.

“De pc-markt vertoont meer stabilisatie en lijkt nu de goudkoorts van cryptomining te hebben afgeschud,” luidt het rapport van Jon Peddie. “Al bij al gleed het volume weg, zij het met hier en daar lichtpuntjes voor de markt. Maar we kunnen het eerste kwartaal van 2018 markeren als de laatste opleving van de cryptomining koorts. Desktop-GPU’s, die onderdeel waren van mininginstallaties, zijn teruggekeerd naar hun normale volume.”

Waar in 2017 het nog moeilijk kon zijn om een GTX GPU uit de 10-serie (en binnenkort de RTX-reeks) van Nvidia of AMD’s Radeon- of Vega-kaarten te kopen, zouden die nu weer overal op voorraad moeten zijn.