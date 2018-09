Microsoft accepteert geen nieuwe klanten meer bij losstaande Duitse clouddienst

Microsoft zal niet langer klanten accepteren voor zijn clouddienst in Duitsland. Die staat geheel op zichzelf en los van het wereldwijde cloudaanbod van het bedrijf. Bestaande klanten kunnen gewoon van hetzelfde aanbod gebruik blijven maken, maar nieuwe klanten kunnen zich enkel aansluiten bij het algemene aanbod.

In een uitgebreid statement meldt Microsoft dat de datacenters in Duitsland niet aangesloten zijn op zijn wereldwijde netwerk. Toegang tot de gegevens op de datacenters wordt geregeld via een speciale instantie. Maar de dienst biedt niet de flexibiliteit en de bestendigheid waar klanten tegenwoordig om vragen. Microsoft stopt om die reden met de doorontwikkeling van de Duitse dienst. Er komen wel beveiligingsupdates, maar verder dan dat gaat het niet.

Toegang tot gegevens

De oude, op zichzelf staande dienst, komt voort uit de manier waarop de Amerikaanse overheid werkt. In 2014 liepen de gemoederen hoog op toen het stelde dat Microsoft toegang moest geven tot bepaalde gegevens die het op Europees grondgebied had opgeslagen. Daar ging het bedrijf niet mee akkoord, waarop de zaak voor de rechter kwam. De Amerikaanse overheid vindt dat het toegang heeft tot alle gegevens die beheerd worden door Amerikaanse bedrijven, waar die dan ook bewaard worden. Dat, omdat de Amerikaanse regels gelden voor die bedrijven.

In bepaalde gebieden was volgens Microsoft toen de vraag naar een losstaande clouddienst groot. Om die reden ging het een samenwerking aan met een dochterbedrijf van Deutsche Telekom, dat de datacenters moest beheren. Daardoor had Microsoft zelf geen toegang tot de gegevens en golden de Europese regels.

Nieuwe datacenters

De komende jaren werkt Microsoft aan de opening van nieuwe datacenters in Duitsland. Nieuwe klanten kunnen zich daarbij melden. Maar die datacenters gaan pas eind 2019 live. Om die reden meldt Microsoft tegelijk dat klanten zich wel al kunnen aanmelden bij het bredere Europese aanbod.