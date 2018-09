Microsoft stopt met ondersteuning mkb-apps Listings en Connections

Microsoft stopt met een twee apps die het ontwikkeld heeft voor het mkb. Listings en Connections worden geheel stopgezet. Andere apps voor het mkb blijven gewoon bestaan en krijgen nieuwe updates. De apps waar Microsoft mee stopt waren ongeveer een jaar geleden gelanceerd.

Per 30 november zijn Listings en Connections niet meer beschikbaar. Daarmee hebben ze krap anderhalf jaar bestaan. De meeste gebruikers waren er in Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Waarom Microsoft er precies mee stopt is niet duidelijk, al heeft het vermoedelijk te maken met een gering aantal gebruikers en een nieuwe strategie rond mkb-apps.

Listings en Connections

De twee apps waren beschikbaar onder het Office 365 Business Premium en Microsoft 365 Business aanbod. Listings is een app die gebruikt wordt voor de publicatie van zakelijke informatie en wordt door Microsoft omschreven als een “beheertool voor online aanwezigheid”. Connections is een e-mail marketingtool.

De apps worden eind november echter niet langer ondersteund. De keuze heeft volgens Microsoft invloed op “een beperkt aantal klanten”. Zij worden actief benaderd door het bedrijf en krijgen te horen wat een goed alternatief zou kunnen zijn.

Andere mkb-apps

Microsoft heeft nog twee andere mkb-apps, waarvoor het de strategie enigszins verandert. Het Business Center-portaal, waarbinnen de vier diensten beschikbaar waren, wordt namelijk geheel stopgezet. In plaats daarvan worden de apps die straks wel nog ondersteund worden, direct geïntegreerd in de Office 365 App Launcher.

Het gaat dan om de apps Bookings en Invoicing. Microsoft Bookings is een app die vooral geschikt is voor agendabeheer en Invoicing is zoals de naam al impliceert een app voor het opstellen en versturen van facturen. Beide apps krijgen binnenkort een update en worden voorzien van integratie met Microsoft Pay.