Zoom gebruikt blockchain om freelancers aan bedrijven te koppelen

Er is weer een nieuwe toepassing gevonden voor blockchain. Het projectmanagement en outsourcing platform Zoom maakt gebruik van de technologie om zakelijke relaties, projectplanning en veilige betalingen mogelijk te maken. Zoom verbindt freelancers en opdrachtgevers aan elkaar via een blockchain ID-systeem, kunstmatige intelligentie en slimme contracten.

Zoom maakt gebruik van de veiligheid en transparantie van de blockchain om een ecosysteem te bouwen dat multi-stage en multi-stakeholder projecten ondersteunt en vereenvoudigt. Het biedt ook een werkgelegenheidsplatform voor digitale bedrijven die freelancers moeten inhuren. Digitale bedrijven en individuen die deel van Zoom zijn kunnen projecten plaatsen en freelancers inhuren.

Overzichtelijk geheel

Zodra een freelancer op het portaal zit, kan deze ook een overzicht zien van alle mogelijke projecten en bedrijven die op zoek zijn naar bepaalde vaardigheden. Als de partijen elkaar gevonden hebben, opent Zoom een chatvenster waar onderhandeld kan worden over het contract en de betaling. Zoom hanteert een structuur die bestaat uit ‘Contract Trees’, waarbij freelancers georganiseerd kunnen worden in structuren om complexe projecten op te lossen.

Momenteel is het platform nog niet actief, maar de hoop van Zoom is om snel freelancers aan te kunnen trekken. CEO en oprichter Plamen Nedyalkov laat aan Venture Beat weten dat het platform snel beschikbaar moet zijn en dat er “een aantal partners” zijn die meewerken bij lancering. “Zij helpen ons de behoeften en wensen van verschillende gebruikersgroepen te identificeren.”

Blockchain cruciaal

Nedyalkov stelt dat blockchain cruciaal is voor het matchen van bedrijven met freelancers, uitvoeren van veilige betalingen en identificeren van individuen. Veel opties die nu bestaan zijn langzaam en vertrouwen bijvoorbeeld op derde partijen voor het uitvoeren van betalingen, vertelt hij. Het gebruik van blockchain in Zoom gaat echter ook over betalingen en dat maakt het makkelijk om snel identiteiten te bevestigen en betalingen door te zetten.

Momenteel wordt het platform van Zoom nog ontwikkeld en worden de systemen opgebouwd. Zo werken de ontwikkelaars nog aan een interface tussen de webapp en de slimme contracten. Maar de verwachting is om binnen anderhalve maand bedrijven te accepteren en daarna zo snel mogelijk operationeel te zijn.