Amazons Alexa everywhere-strategie werkt: 20.000 verschillende apparaten gebruiken Alexa

Amazons Alexa everywhere-strategie lijkt zijn vruchten af te werpen. Vandaag meldt het bedrijf dat de virtuele assistent op meer dan 20.000 verschillende apparaten geïnstalleerd staat. Daarmee lijkt de strategie behoorlijk succesvol en is het geen wonder dat steeds meer mensen de slimme dienst gebruiken.

Daniel Rausch, de vicepresident van de Amazon Smart Home group, meldde het aantal tijdens de IFA-show van het bedrijf. Ook gaf Rausch enige inzichten in de manier waarop de strategie precies werkt. Dat heeft vooral te maken met de eenvoud waarmee bedrijven aan boord van Alexa kunnen stappen.

Enorme groei

Alexa heeft volgens Rausch dit jaar “miljoenen keren Happy Birthday gezongen en meer dan honderd miljoen grappen verteld”. Mocht de slimme assistent dat nog niet voor jou hebben gedaan, kan daar snel verandering in komen. Begin dit jaar stond Alexa namelijk nog op 4.000 apparaten, maar dat aantal is in slechts acht maanden vervijfvoudigd. Daarnaast is het aantal merken waar Alexa aan verbonden is in dezelfde tijd gegroeid van 1.200 naar 3.500.

Tijdens de IFA presenteerden allerlei bedrijven systemen die draaien op Alexa, of in elk geval haar diensten aanbieden. Denk aan Huawei dat met zijn AI Cube voor het eerst een slimme speaker lanceert, Asus dat Alexa in zijn ZenBook-laptops inbouwt en Yale Sync dat een home securitysysteem met Alexa bouwt.

Alexa everywhere

Voor Amazon is dit echter alles behalve het einde. Alexa moet veel breder gebruikt worden. Om die reden wordt de dienst al toegevoegd aan auto’s, kantoren en hotels. De noemer Alexa everywhere moet letterlijk opgevat worden. Dat probeert Amazon op twee manieren te realiseren.

Enerzijds maakt Amazon het erg eenvoudig voor bedrijven om Alexa te gebruiken. Als een apparaat een CPU heeft, kan Alexa geïnstalleerd worden. Zo simpel is het en dat maakt het mogelijk om Alexa snel in wasmachines, telefoons, televisies, laptops en hotels in te bouwen. Anderzijds zijn er ook steeds meer mogelijkheden: Alexa heeft nu 50.000 skills, en er werken honderdduizenden ontwikkelaars in meer dan 180 landen aan de bouw van nieuwe skills.

Zware concurrentiestrijd

Het gaat dus goed met Alexa, maar er zijn kapers op de kust. Steeds meer bedrijven hebben een eigen stemassistent. Apple biedt Siri, Google de Assistant, Microsoft heeft Cortana en Samsung werkt aan Bixby. De techbedrijven hebben allemaal een dienst die met gebruikers kan praten en taken kan automatiseren of geheel overnemen.

Daar komt bij dat steeds meer mensen zich zorgen maken om hun privacy. De stemassistenten verzamelen immers flink wat gegevens over hun gebruikers en dat is een zorg waar de techbedrijven nog niet genoeg mee doen. Keuzes die hierin gemaakt worden, kunnen cruciaal zijn voor het toekomstig slagen van de AI-assistenten.