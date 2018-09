Baidu lanceert tool om AI-modellen te maken zonder te programmeren

De Chinese internetgigant Baidu heeft een tool gemaakt waarmee bedrijven modellen voor kunstmatige intelligentie kunnen maken, zonder te programmeren. Het zogeheten EZDL-platform is sinds zaterdag te gebruiken.

Het platform werd gemaakt met beveiliging en eenvoudig gebruik in het achterhoofd, stelt het bedrijf tegenover Silicon Angle. Gebruikers kunnen hiermee een eigen model voor machine learning maken, door alleen te klikken en te slepen. “Er zijn maar vier stappen nodig om een deep learning-model te trainen, speciaal voor de eisen van jouw bedrijf”, aldus Yongkang Xie van Baidu EZDL.

Het platform is voor drie aspecten van machine learning te gebruiken. Het gaat om het classificeren van beelden en geluiden, en het herkennen van objecten.

15 minuten

Naar eigen zeggen zijn er voor beeld-classificatie en het herkennen van objecten slechts twintig tot honderd beelden per label nodig voor de training van het systeem. Voor geluid zijn slechts vijftig audiobestanden nodig.

Het trainen van het systeem kan in sommige gevallen bovendien in maar 15 minuten afgerond worden. Voor complexere modellen is een uur tijd nodig. Volgens Baidu heeft het gemaakte model in tweederde van de gevallen een accuraatheid van maar liefst 90 procent.

Na de training kan het algoritme gedownload worden als een ontwikkelaarskit voor software, of in een publieke of private cloud gezet worden. Het algoritme ondersteunt Android, iOS en andere besturingssystemen.

De dienst is verder volledig gratis te gebruiken voor bedrijven. Volgens Baidu is dit met name handig voor het midden- en kleinbedrijf, die mogelijk niet het geld of de tijd hebben om zelf een kunstmatige intelligentie op te zetten.