Voormalige Qualys-topman aangeklaagd wegens handelen met voorkennis

Een voormalige topman van het cloud-beveiligingsbureau Qualys is door de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) aangeklaagd wegens handelen met voorkennis. Het gaat om de voormalige COO van het bedrijf, Amer Deeba, die zijn familie tipte over verwachte financiële resultaten.

Deeba gaf in 2005 aandelen in het bedrijf aan zijn twee broers, meldt ZDNet. Tien jaar later wist Deeba dat er slechte financiële resultaten aan zouden komen, waardoor de waarde van het bedrijf flink zou dalen. Qualys had op dat moment nog geen interne voorspelling voor het eerste kwartaal van dat jaar gemaakt.

Deeba besloot vervolgens om zijn broers in te lichten over de falende verkopen. Daarnaast zou hij contact hebben opgenomen met het bedrijf dat de aandelen van de broers beheerde, met het bericht dat alle aandelen verkocht moesten worden. Nadat de financiële resultaten bekend werden, daalde de prijzen van de aandelen met 25 procent.

Volgens SEC voorkwam Deeba op deze manier dat de broers “ruim een half miljoen dollar” zouden verliezen. Deeba zelf maakte geen winst door zijn handelingen.

Rechtszaak

Naar verwachting verschijnt Deeba niet voor de rechter, maar wordt er een overeenkomst gesloten tussen de partijen. De voormalig COO verliet zijn functie bij Qualys in augustus. Naar verwachting moet de voormalig topman 581.170 dollar betalen als boete, en mag hij in de komende twee jaar geen topfunctie bekleden bij een bedrijf dat aan SEC rapporteert.